اللون البني يُسيطر على موضة صيف 2020

عاد وبقوة اللون البني لينافس على ساحة الموضة لصيف 2020 فهو من أكثر الألوان التي تتصدر الموضة . يتناسب اللون البني مع مختلف أنواع البشرة وهو الخيار المفضل لمحبي الإطلالات الكلاسيكية، كما يسهل تنسيقه مع تدرجات مشرقة لإطلالة حيوية. قد يهمك أيضا: ارتدي التنورة بأسلوب مدونات الموضة العربيات أجمل موديلات ساعات نسائية باللون البني

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