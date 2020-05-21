متجر شهير يمنح فساتين زفاف مجانية للعاملات فى المجال الطبى لمواجهة كورونا

قررت مختلف المؤسسات والشعوب الوقوف كرجل واحد لمحاربة فيروس كورونا المستجد، حيث قررت بعض بيوت الأزياء الأمريكية تصميم الأقنعة الطبية، لتوفيرها للوقاية من الإصابة بالفيروس، وبعض المتاحف والفنادق العالمية قررت إرسال بث حى عبر مواقعها على الإنترنت، لمساعدة الأشخاص على الجلوس بالمنزل خلال فترة العزل الصحى، التى فرضتها بعض الحكومات على شعوبها للحد من انتشار كورونا.

وأعلنت بعض الشركات تقديم مساعدة لدعم المحتاجين، مثل إحدى محلات البيتزا الشهيرة، قررت تقديم وجبات عشاء مجانية لأطفال المدارس، وأخرى وزعت بيتزا مجاناً عل العاملين في المجال الطبي، كما قرر متجر العرائس الفاخر برونوفياس تقديم فساتين عرائس مجانية للعاملين في المستشفى الذين يقاتلون الفيروسات التاجية، وفقاً لما ذكره موقع “metro” .

وأشار أيضاً متجر ” برونوفياس ” الفاخر لفساتين الزفاف إلى أن أي موظف يعمل في المستشفى – من الأطباء والممرضات إلى موظفي الكافيتريا والمنظفات – سيكون مؤهلاً للحصول على ثوب من متاجرها الرئيسية مجانًا، حيث توفر مجموعة Heroes الجديدة المتاحة من الآن وحتى 31 أغسطس ، فساتين تتراوح أسعارها من 854 جنيه إسترليني إلى 4272 جنيه إسترليني.

وبدأت شركة Pronovias أولاً حملة #LoveConquersAll للأفراد في الصين منذ بداية العام، ولكن ، بعد التفشي العالمي ، توسع المشروع ليشمل الأشخاص العاملين في المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال والمكسيك والولايات المتحدة.

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ومن جهتها ، قالت اليساندرا رينادو، المديرة الفنية لمجموعة برونوفياس: “يشرفني أن أظهر دعمي ورفع مستوى الوعي لكل هؤلاء النساء يبذلن قصارى جهدهن للتغلب على هذا الوباء، والتبرع بفساتين الزفاف لنساء رائعات هو أقل ما يمكننا فعله لجلب السعادة والفرح ليوم زفافهم ، لنجعلهم يبدون ويشعرون بأفضل ما لديهم” وتأتى هذه المبادرة من الشركة في وقت أجبر فيه العديد من الأزواج لتأخير أفراحهم نتيجة للفيروس.

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