أفكار من إطلالات المدونة شهد الجميلي لتنسيق التنورة الميدي هذا الربيع

التنورة الميدي هي القطعة الأبرز هذا الموسم بين الأزياء النسائية، وظهرت بشكل قوي على ممشى العروض، وكذلك في موضة الشارع في أهم عواصم الموضة مثل باريس وميلانو.

لذلك، ستكون التنانير الميدي ضمن اختيارات أيّ امرأة أنيقة هذا العام. ذهبت كثير من مدونات الموضة إلى اعتماد التنورة الميدي ضمن اطلالاتهنّ للربيع، وكانت الأبرز بينهنّ، هي المدونة شهد الجميلي التي تتبع أسلوبًا قريبًا من المرأة العربية. أدناه مجموعة من أجمل اطلالات شهد الجميلي وطرق تنسيقها للتنورة الميدي:

بالطبع تصدرت التنورة المكسرة اختيارات شهد الجميلي، ليس فقط لأنها قطعة رائجة هذا العام، لكن هي أيضًا اختيار يلائم المرأة العربية التي تفضل الملابس الفضفاضة.



اعتمدت "الجميلي" التنورة المكسرة بأكثر من طريقة، الأولى كانت بتنورة وردية لها أطوال متفاوتة ميزت اختيارها عن بقية القطع الموجودة في الأسواق، نسقتها مع جاكيت جينز ينتهي عند الخصر، وانتعلت مع اطلالتها العصرية زوجًا من الأحذية المدببة باللون الأخضر الرائج هذا الموسم.



المدونة شهد الجميلي بإطلالة عصرية

اختارت صيحة التنورة المكسرة نفسها بأطوال مُهدلة، لكن هذه المرة ذهبت إلى اللون الأسود، ونسقته مع توب أسود مزين بتطريز معدني، ثم اعتمدت التنورة المكسرة بقصتها التقليدية، لكن لم تذهب إلى ألوان معتادة، بينما اختارت الأخضر والأزرق والزهري، وفي كل مرة نسقتها بأسلوب فريد. شوهدت "الجميلي" تارة بتنورة بليسيه مع قميص نسائي مربوط من الخصر، وتارة أخرى نسقتها مع جاكيت جلد بالتصميم المعروف باسم "جاكيت الدراجين"، واكتفت بوضعه على كتفيها فقط.



لم تستحوذ التنانير المكسرة على جميع اطلالات شهد الجميلي، بينما اعتمدت موديلًا قريبًا، وهو التنورة "التول"، والتي اختارت منها التصميم المزين بالكرانيش المحدودة في ذيل التنورة، ونسقتها مع جاكيت جلد، وفي اطلالة أخرى نسقتها مع سترة رسمية. لاحظنا ميل شهد الجميلي إلى التنانير التول بألوان محايدة مثل البيج والأسود.

صحيح أنّ الموديلات السابق الحديث عنها، جميعها تتبع صيحة التنانير الفضفاضة، لكنّ المدونة شهد الجميلي تنوعت في اختياراتها، حيث شوهدت في اطلالات أخرى معتمدة تنانير بقصة مستقيمة، سواء مزينة بشق أمامي أو كرانيش طولية، لكنها في جميع اطلالاتها بالتنورة الميدي المستقيمة، تميل إلى ألوان ربيعية مثل الأصفر.

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