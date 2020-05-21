ارتدي التنورة بأسلوب مدونات الموضة العربيات

إطلالات اليومية يجب أن يتوافر بها عدد من الشروط، وأهمها أن تكون أنيقة، وذات طابع شرقي محافظ نوعًا ما، بالإضافة إلى اللمسات العصرية التي يجب ألّا تخلو منها، ولهذا وحتى نسهّل عليكِ مهمة اختيار اطلالات مميزة، جمعنا بعض الصور للمدونات العربيات والفاشينيستات اللواتي اخترنَ فيها تنسيقات مميزة في التنورة.

استوحي من مدونات الموضة والفاشينيستات اطلالات في التنورة:

التنورة من أجمل القطع التي تتوافر في خزانة كل سيدة، ومن أكثرها أناقة، وهنالك العديد من الأساليب المبتكرة لتنسيق التنورة، استوحِيها من المدونات لتتألقي في مختلف مناسباتك المقبل.

تنسيق في التنورة البيضاء بأسلوب فوز الفهد:

استوحي اطلالة باللون الأبيض من فوز الفهد حيث اختارت تنورة ميدي مع توب أنيقة، وزينت خصرها بحزام أسود على الخصر، وقد أكملت اللوك بحذاء كاحل مطاطي، وحقيبة يد أنيقة من الجلد الأسود.

اختاري تنورة من الدانتيل بأسلوب شهد الجيملي:

تألقت شهد الجميلي في لوك مميز في التنورة الدانتيل، جمعت فيه بين الأناقة والعصرية، حيث نسقت معها توب ناعمة وحذاءً وحقيبة يد من الجلد المعدني باللون الذهبي، وأكملت اللوك بجاكيت من الجلد باللون الأسود.

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تألقي بالتنورة الزهرية بأسلوب فرح الهادي:

فرح الهادي اختارت "لوك" شبابيًّا أنيقًا، حيث نسقت تنورة ميدي من الشيفون باللون الزهري، ونسقت معها تيشيرت قطنية باللون الأبيض، وحذاء كاحل مطاطيًّا، وحقيبة يد مزينة بشريطة بتصميم لافت.

لوك أنيق في التنورة الميدي بأسلوب شيرين متولي:

لتحصلي على لوك أنيق في التنورة الميدي، استوحي من شيرين متولي التي اختارت تنورة باللون الذهبي مزينة بالكسرات، ونسقت معها جاكيت بليزر أسود، وحذاءً بكعب عالٍ أنيق، بتصميم كلاسيكي.

شاهدي بالصور أجمل اطلالات مدونات الموضة والفاشينيستات في التنورة، واستوحي تنسيقات لافتة لتتألقي في مناسباتك وإطلالاتك اليومية.

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