مجوهرات النجمات العربيات تعكس اذواقهن المترفة

تلفتنا إطلالات النجمات العربيات خلال حفلاتهن وإطلالاتهن أمام عدسات الكاميرات. فهن يتألقن من رؤوسهن حتى أخمص أقدامهن. يخترن الأزياء الراقية ويتزيّن بأجمل موديلات الاكسسوارات وأطقم المجوهرات الفاخرة.

ومن أكثر النجمات اللواتي اشتهرن بعشقهن للمجوهرات الراقية والثمينة، المطربة الإماراتية أحلام، حيث أنها في كل مرة تطلّ بها على جمهورها، تكون متألقة بمجوهرات نفيسة ومرصعة بالماس أو الأحجار. وفي أحدث إطلالة لها لفتتنا بهذا الطقم المصنوع من الذهب الابيض والماس والذي زيّنت به زيّها المقلّم.

كذلك من المعروف عن المطربة اللبنانية نجوى كرم عشقها للمجوهرات الفاخرة، بحيث أنها تطلّ دائماً على جمهورها بأزياء تناسب جسمها وتنسّق معها قطع من المجوهرات تجعل إطلالتها أكثر ثراء مثل هذا الطقم المصنوع من الذهب الأبيض والماس والذي اختارته ليزيّن فستانها الوردي.

ومن النجمات اللواتي يتميزن بذوقهن الناعم في اختيار المجوهرات، الممثلة هند صبري التي غالباً ما نراها تختار تصاميم بسيطة وشبابية، تزيّن بها إطلالاتها دون أي مبالغة.

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شاهدي أجمل موديلات المجوهرات التي اختارتها النجمات العربيات وأخبرينا من كانت صاحبة الذوق الأكثر ترفاً؟

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