أبرز علامات نقص فيتامين "د".. هل يحمي من كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

لا يهمل معظمنا المغذيات الكبرى مثل: البروتين والكربوهيدرات والدهون، فدائماً ما توفرها الأطعمة المتواجدة على المائدة العربية. بينما تحتاج المغذيات الدقيقة إلى مراجعة للتأكد من حصول الجسم على ما يكفي منها. وفي ظل تواتر الأدلة على وجود نقص في فيتامين "د" لدى نسبة كبيرة من الوفيات التي حدثت بسبب فيروس كورونا، يتعين التأكّد من توفر هذا الفيتامين الهام في الطعام أو عن طريق المكملات، لأن تعرّض الجسم للشمس في ظل الحجر قد لا يكفي، وفقا لما ذكره موقع 24.

أعراض نقص فيتامين "د":

* ضعف صلابة العظام والأظافر والأسنان.

* آلام العضلات المتكرّرة وغير المبرّرة.

* تكرار الإصابة بنزلات البرد.

* الإحساس بتعب وإرهاق غير مبرّر.

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* تساقط الشعر أكثر من المعدّل الطبيعي من دون وجود عوامل أخرى للصلع.

* بطء شفاء الجروح.

أين يوجد الفيتامين؟ يحتاج الجسم إلى تعريض أكبر مساحة من الجلد لأشعة الشمس المباشرة وليس من وراء زجاج لمدة 20 دقيقة يومياً للحصول على ما يكفي من فيتامين "د".

ويتوفر فيتامين "د" في أطعمة قليلة، مثل" السلمون والسردين والتونة، وصفار البيض، والفطر (المشروم)، والحليب والألبان.

فإذا كنت تشعر أن لديك نقص في فيتامين "د"، أو أنك لا تحصل على ما يكفي منه يمكنك تناول مكملات الفيتامين بجرعات غير كبيرة لفترة من الوقت.

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