جسم غريب في عينك؟ هكذا تتخلص منه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن دخول جسم غريب في العين لا يسبب شعورا مزعجا للغاية فحسب، بل قد يُلحق ضررا بالقرنية أيضا.
وأوضحت الرابطة أنه يمكن التخلص من الجسم الغريب من خلال الرَمش بشكل مقصود؛ حيث يساعد ذلك على إفراز الدموع، التي تساعد بدورها على طرد الجسم الغريب.
وحذرت الرابطة من فرك العين، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار وجود الجسم الغريب في العين، مع مراعاة تغطية العين بواسطة ضمادة لحمايتها من الجراثيم أثناء الذهاب إلى الطبيب.
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