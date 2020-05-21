محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- تعد التنورة غير المتماثلة نجمة الموضة في صيف 2020 لتمنح المرأة إطلالة جريئة ومتفردة تخطف الأنظار. وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية تانيا كرونين أن التنورة غير المتماثلة تمتاز بطرف سفلي مائل وغير مستو لتلفت الأنظار إليها. وتأتي التنورة غير المتماثلة هذا الموسم مصنوعة من خامات فخمة ومفعمة بالأنوثة والرقة مثل الحرير والساتان والدانتيل، بالإضافة إلى الخامات المريحة كالقطن والكتان. وتتمتاز التنورة غير المتماثلة بتنوع إمكانيات تنسيقها؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقها مع تي شيرت وحذاء رياضي، بينما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقها مع بلوزة فخمة وحذاء أو صندل ذي كعب عال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اخطفي الأنظار بالتنورة غير المتماثلة.. وإليك تنسيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.