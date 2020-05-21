التيشرت البولو موضة صيف 2020

تعد التيشيرت البولو قطعة لا غنى عنها في خزانة ملابس المرأة ، أصبحت اتجاهات الفتيات في هذا الوقت إلى الإطلالات الكاجوال، نظرًا لأنها مريحة وتمنحكِ أناقة عملية، وتمثل معظمها في التيشرتات البولو.
تصدرت في الآونة الأخيرة التيشرتات البولو صيحات الموضة وأصبحت موضة صيف 2020 فهي من القطع الأساسية في خزانة كل فتاة، بموديلاتها المختلفة سواء المقلمة أو المنقوشة .
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