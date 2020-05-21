إطلالات المنزل الأنيقة “تجمل” فترة العزل

الملابس المريحة والأنيقة، هي ما يجب أن تعتمديه خلال فترة العزل المنزلي، ولذا تقدّم الماركات العالمية تصاميم متنوعة من ملابس النوم، وتلك المميزة بقصّات مريحة، وملابس الرياضة. فالاطلالات المريحة لكل يوم باتت خيار الكثيرات بعد توجبنا الالتزام بالعزل المنزلي، والتي يجب أن تكون عصرية ومتناسقة ورائعة.

خلال فترة العزل المنزلي، من المهم أن تحافظي على راحتك من دون أن تنسي متابعة نصائح تضمن لكِ إطلالة مواكبة للموضة، واختيار تصاميم عصرية بقصات مريحة. فالماركات العالمية تقدّم لكِ دائمًا ما يمنحكِ الراحة طوال اليوم، اخترت لكِ منها أجمل الملابس والأكسسوارات التي تجعلكِ مواكبة للموضة أثناء هذه الفترة، فاطّلعي عليها في ما يلي واستوحي منها ما يتناسب مع ذوقكِ.

ملابس النوم هي الأفضل!

ملابس النوم هي من دون شكّ الخيار الأنسب لتنعمي بالراحة طوال النهار وكيف ما تحرّكتِ. لتحقيقها، يمكنكِ أن تستوحي أفكارًا من التصاميم التي اخترتها، إذ نسّقت سروال بيجاما من الساتان بأطراف مزينة بالريش من Gilda & Pearl، مع كيمونو من Carine Gilson يزدان برسومات الأزهار الأنثوية،

إطلالتكِ مريحة إلى أقصى الحدود

الإطلالة المريحة والعملية هي ما تبحث عنه كلّ واحدة منّا حاليًّا، وتتنوع التصاميم التي يمكنكِ اعتمادها لتحقيقها. في هذا الإطار، اخترت لك سروال Sweatpant باللون البيج، ونسّقته مع هودي من تصميم Calvin Klein وحذاء سنيكرز من Karl Lagerfeld.

تميزي بإطلالة تجمع بين الراحة والحيوية

Advertisements

في الإطلالة الثانية، اخترت تصاميم مثالية لمن تبحث عن إطلالة تمزج بين الحيوية والراحة، فنسّقت ليغينغ مزيّن بالنقشات الاستوائية من Versace مع تيشيرت باللون البيض من Reebok x Victoria Beckham وحذاء سنيكرز من Tod’s. وتجمه هذه الإطلالة بين صيحات ملابس مثاليّة لتعتمديها في فيديوهات تيك توك الخفيفة.

قد يهمك أيضا:

الساتان يُعد من أبرز أقمشة السواريه انتشارًا في حفلات الزفاف

هدير الشناوي تكشف أن الملابس السادة الاختيار الأمثل للاكسسوار الكبير في 2020