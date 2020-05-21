خلطات تفتيح شعر العروس

يكره الكثير منا الصبغات الكيميائية، وما لها من أثر غير جيد على صحة الشعر وملمسه، لذا تعرفي على طرق طبيعية تضمن لك تفتيح شعرك بمكونات من مطبخك، تغذيه بينما تفتح لونه أيضًا.



شروط تجربة الوصفات على الشعر:

أن يكون أمامك 6 أشهر على الأقل قبل الزفاف، لأنك بحاجة إلى وقت طويل من الاستمرار على الوصفات الطبيعية، قبل أن تأتي بنتيجة، كذلك يجب أن يكون أمامك وقت لتصحيح اللون إن لم يعجبك، ومعالجة أي خطأ قد يحدث.

أن تتجبي المكونات غير الطبيعية

لا تجربي أشياء جديدة أو ماركات مجهولة، أو خلطات عطرية من محلات غير مجربة، فقد لا تناسب طبيعة شعرك، وقد تتسبب في تلف شديد لا يسهل اصلاحه، وبدلًا من ذلك اتبعي وصفات من مكونات طبيعية، وبعد عمل اختبارات الحساسية والشعر اللازمة.



إجراء اختبار الحساسية:

حتى وإن كانت كل المكونات طبيعية، أحيانًا يكون الجسم حساس من بعض المكونات، ولم يسبق أن اكتشفت هذا، لذا يفضل أن تصنعي الماسك لأول مرة، وتضعيه على مكان غير ظاهر من اليد، لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر، وبعد مرور 24 ساعة دون أن يظهر الجسم أي رد فعل، كحبوب أو احمرار أو حكة أو التهاب مكان المكونات، يصبح من الآمن استعمالها على الشعر.



محاكاة تأثير البحر:

التعرض للماء المالح مع أشعة الشمس المباشرة، أثناء فترة الصيف والرحلات إلى البحر، يتسبب في تفتيح لون الشعر بشكل طبيعي، ولأن الذهاب في رحلة صيفية الآن أمر يصعب تحقيقه، اصنعي القليل من أثر البحر في المنزل، اخلطي كمية كبيرة من الملح في الماء ليماثل ملوحة البحر، وبللي شعرك به، ثم عرضيه للشمس عبر شرفة أو سطح منزل، يغسل بعدها الشعر جيدًا، وتكرر العملية مرتين في الأسبوع.

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شاي الكاموميل:

الكاموميل أو البابونج، شهير بأثره الجيد على تنعيم الشعر وتحسين صحته، كما يفتح لون الشعر بشكل طبيعي مع مداومة استعماله، فقط يوضع الكاموميل في ماء مغلي ويترك على يبرد ثم يغسل به الشعر ويترك عليه لمده 15 دقيقة، ويغسل بعدها الشعر بالشامبو.



فيتامين c:

تطحن 8 حبات من أقراص فيتامين C المباعة في الصيدليات، ثم توضع في الشامبو الذي تستعمليه باستمرار، على أن يشطف الشعر بعدها جيدًا ويوضع له البلسم، يقوم فيتامين C بتفتيح الشعر تدريجيًا ويغذيه في نفس الوقت.

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