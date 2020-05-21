الزيتي نجم الوان الصيف للفتيات والنساء في 2020

يبدو ان اللون الزيتي يشغل محور اهتما م صانعي صيحات الموضة هذا الصيف حيث اصبح ملهما بقوة لتشكيل التنوع في ازياء الأنثى

ولذلك ننصحك حتى تكتمل لديك فرصة الاختيار لابد من تغيير إطلالتك وهذا يدفعك للبحث فى خزانتك عن قطع ملابس يمكن استغلالها بشكل جيد حتى تعطيك حرية التنوع فى شكل إطلالتك، ولأن درجات الحرارة بدأت فى الاعتدال فيمكنك تطويع قطع ملابسك لتتناسب مع طبيعة الجو بأكثر من طريقة، ويمكنك هذه الفترة التخلى عن البنطلون الجينز والأسود وارتداء البنطلون الزيتى الذى يمنحك إطلالة مميزة وشكل مختلف، ويمكن استخدامه مع عدد من الألوان لتحصلين على شكل مميز.

وإليك مجموعة من الإطلالات مع البنطلون الزيتى يمكنك الاختيار من بينها

1- بنطلون زيتى بدرجة داكنة مع بلوزة سوداء وحزام مميز من اللونين البنى والنحاسى مع الحذاء الأسود، ويمكنك ارتداء إكسسوار بسيط أو الاكتفاء بهذه الإطلالة التى تمنحك غموض وجاذبية.

الزيتى مع الأسود

2-إن كنتِ من محبى الألوان المبهجة، فيمكنك اختيار بنطلون زيتى مع قميص يحتوى على ورود بألوان زاهية ومختلفة و بلوفر من اللون البيج الفاتح وحذاء من اللون البيج أيضًا.

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الزيتى مع البيج

3- هل لديكِ الجرأة لتجربة اللون الزيتى مع الرمادى؟، يمكنك اختيار ألوان بنفس ستايل هذه الإطلالة فى مزيج مميز ومختلف لإطلالة بسيطة وجذابة فى نفس الوقت

الزيتى مع الرمادى

4- بنطلون زيتى أنيق مع بلوزة بيضاء وبليزر باللون الأسود، وحذاء وحقيبة يد كاجوال باللون الأسود أيضًا لشكل أنيق ومميز.

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