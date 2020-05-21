الملكة إليزابث وكيت ميدلتون تظهران بنفس الألوان في أكثر من إطلالة

رغم أن الملكة إليزابيث الثانية وكيت ميدلتون دوقة كامبريدج وميجان ماركل، يختلفن فى اختيارهن للملابس التى يظهرن بها فى مختلف المناسبات، إلا إنهن اتفقن على اختيار بعض الألوان سواء عند ارتداء الفساتين أو المعاطف وغيرها من الملابس، مع الالتزام بالتقاليد الملكية البريطانية، والتى أشار إليها تقرير منشور بموقع " bustle ".

اللون الأزرق

اختارت كلا من كيت وميجان الظهور بفستان أزرق اللون في عام 2018 ، حيث ارتدت كيت فستانا بأكمام بينما اختارت ميجان فستانا بدون أكمام، بينما أطلت الملكة بمعطف أزرق وقبعة عند حضور النصب التذكاري للعراق وأفغانستان في مارس 2017 .

اللون الأصفر

ارتدت الملكة المعطف والقبعة الصفراء عند حضور إحدى المناسبات فى عام 2016، بينما ظهرت ميجان باللون نفسه فى فستان بدون أكمام فى صيف عام 2018، وفى نفس العام ظهرت كيت بفستان نفس اللون ولكن بنصف أكمام .

فستان بترتر

اختارت كيت فستانًا مزخرفًا من Jenny Packham ، عند حضور إحدى المناسبات فى السفارة البريطانية في باريس بمارس 2017، بينما ارتدت ميجان في عام 2019 ، فستانا مزخرفا عند حضور العرض الأول لفيلم Cirque du Soleil من Totem ، لدعم إحدى المؤسسات الخيرية، كما ارتدت الملكة فستان بـ"ترتر"، عند حضورها مأدبة في بيرجن، بالنرويج بعام 1969.

المعطف الأبيض

ارتدت كيت معطفا أبيضا أنيقا للمرة الثالثة في عام 2017 ، أثناء زيارتها لمدينة بلجيكا، بينما ارتدت ميجان معطفا بنفس اللون مع قبعة في عام 2018، وقبل ذلك بأكثر من 50 عاماً ارتدت الملكة معطفا أبيضا عند وصولها إلى مطار الخرطوم عام 1965.

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اللون الأحمر

ارتدت كيت فستانًا أحمرًا من تصميم ثورنتون بريجازي خلال جولتها الملكية لكندا في عام 2016، بينما ارتدت ميجان فستان بنفس اللون فى نفس العام، كما ارتدت الملكة فستانا ومعطفا أحمر، أثناء زيارة إحدى الكنائس في عام 1989.

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