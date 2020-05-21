قبعات تغنى عن الكمامة للحماية من “كورونا “

القاهرة - لايف ستايل
تعود موضة الأربعينات من جديد و التي انتشرت وقت الحرب العالمية الثانية ، و في هذه الأيام يعاني العالم من أنتشار وباء كورونا مما دفع مصممي الأزياء الي العودة الي الماضي و الأستعانة بالأفكار التي كانت تصمم عليها لازياء وقت الحروب ، وقد وصل الأمر إلى لجوء البعض لتغطية الوجه بكافة السبل الممكنة للحماية من رذاذ المرضى بارتداء أقنعة طبية التى قد يخجل البعض من ارتدائها والسير بها بين الناس.
و نشر بموقع ” metro “، إلى تصميم قبعات مستوحاة من موضة الأربعينات من القرن الماضى، مع غطاء بلاستيك على الوجه، بغرض الحماية من التعرض لرذاذ المرضى، على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية.
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