قبعات تغنى عن الكمامة للحماية من “كورونا “

تعود موضة الأربعينات من جديد و التي انتشرت وقت الحرب العالمية الثانية ، و في هذه الأيام يعاني العالم من أنتشار وباء كورونا مما دفع مصممي الأزياء الي العودة الي الماضي و الأستعانة بالأفكار التي كانت تصمم عليها لازياء وقت الحروب ، وقد وصل الأمر إلى لجوء البعض لتغطية الوجه بكافة السبل الممكنة للحماية من رذاذ المرضى بارتداء أقنعة طبية التى قد يخجل البعض من ارتدائها والسير بها بين الناس.

و نشر بموقع ” metro “، إلى تصميم قبعات مستوحاة من موضة الأربعينات من القرن الماضى، مع غطاء بلاستيك على الوجه، بغرض الحماية من التعرض لرذاذ المرضى، على الرغم من تأكيد منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

فساتين خطوبة للعيد من وحي مدونات الأزياء المحجبات

"البدلة النسائية" موضة جديدة تناسب الحياة العصرية