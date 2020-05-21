ايلي صعب ومرمر المصرية يطلقان من دبي ازياء الأطقم الطبية في مواجهة كورونا

دور الأزياء العربية عبر مصممي ومصممات الازياء من دول عربية مختلفة قرروا التوحد بابداعهم في مواجهة كورونا، وتحويل مصانعها وخطوط إنتاجها لتصنيع الأقنعة، والرداءات الخاصة بالطاقم الطبي، بدأت منذ فترة وجيزة عدة مبادرات، منها ما يدعم المواهب الشابة في العالم العربي، وهي حملة المصمم إيلي صعب، وبدأت اليوم مبادرة من نوع آخر في دولة الإمارات لدعم الجيش الأبيض، من خلال تصنيع الكمامات، ومعدات الحماية الشخصية لهم.

حيث قام “مجلس الأزياء العربي AFC”، أو ما يعُرف باسم”شبكة مصممي الطوارئ”، بتحديد معايير للمصممين والشركات العربية لاستخدام مهاراتهم ومرافق الإنتاج لصنع معدات الحماية الشخصية.

وتمّت دعوة مصممي الأزياء وعلامات التجميل ومورّدي الصناعة للانضمام إلى شبكة الطوارئ، لتوحيد القوى والجهود في إطار مبادرة جديدة تُسمى thread4cause، التي تديرها الذراع الخيرية لمجلس الأزياء العربي، بالشراكة مع هيئة الصحة في دبي.

حيث تُمكّن هذه المبادرة، أعضاء الاتحاد من مصممين وعلامات وشركات، من المشاركة في دعم المجتمع، من خلال إنتاج معدات الحماية الشخصية لشبكة الرعاية الصحية الإماراتية.

ومن المقرر أن ينتج الأعضاء في منشآتهم، منتجات مهمة مثل: الأقنعة الجراحية، ورداءات العزل، والأغطية، بالإضافة إلى المطهرات المصنوعة محلياً وفق أعلى المعايير.

ويركز دور مجلس الأزياء العربي على اختيار أعضائه والمتطوعين بعناية، بعد فحص قدراتهم المحتملة في إنتاج المعدات المطلوبة، وتزويدهم بالمعرفة والمواصفات لبدء الإنتاج وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات، وإمارة دبي بصورة خاصة.

وتقول هيئة الصحة في دبي: «تفخر الهيئة بتأييد مبادرة مجلس الأزياء العربي التي تسلّط الضوء على قوة «صُنع في الإمارات»، وتثبت كيف تؤدي دبي دوراً قيادياً، وتمارس جميع التدابير لتوفير السلامة لمواطنيها وسكانها».

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من أوائل العلامات العربية التي التزمت بالمبادرة، كانت المصممة المصرية مرمر حليم، ومقرها دبي، وتحديداً حي دبي للتصميم، حيث أظهرت قدرة احترافية للإبداع في إنتاج معدات الحماية الشخصية، وتقول: «شغفي بالموضة لا يوصف، ولا توجد كلمات تعبّر عن امتناني تجاه الإمارات».

وأكدت أن الدار والمصنع سيُسخّران كافة مواردهما لإنتاج العباءات الطبية، والأقنعة الجراحية، التي تُصنع بفخر في الإمارات MadeInUAE.

وأضافت”حان الوقت لرد الجميل لدولة الإمارات، التي احتضنتني طوال هذه الأعوام، والوقوف إلى جانبها في هذه الأزمة العالمية”.

جودة المنتجات

ولضمان قانونية وسلامة معدات الحماية الشخصية، أنشأ مجلس الأزياء العربي، على موقعه الإلكتروني، نظام تتبع للتحقق من المنتجات، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وسيظهر النظام نقطة تفتيش خضراء بعد الحصول على الموافقة على سلامة المنتجات من هيئة الصحة في دبي.

ويحثّ الدكتور أيمن البياع، الرئيس القانوني لمجلس الأزياء العربي المستهلكين على التأكد من أن المنتجات تحتوي على ختم ذكي من الاتحاد.بينما انه تم كلامها المصممة مرمر انها تستوحي الخيال الفرعوني في تصميماتها الحديدة للاطقم والمستلزمات الطبية لانها تبث طاقة إيجابية تساعد.على رفع جهاز المناعة وهو أحد أسرار الازياء والالوان لدى المصريين القدماء

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