"بتشتغل بالموبايل".. إليك كل ما تريد معرفته عن فرشاة الأسنان الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تشهد الأسواق حاليا رواجا كبيرا لما يعرف بفرشاة الأسنان الذكية، أي الفرشاة المتصلة بتطبيق على الهاتف الذكي. وتهدف هذه الفرشاة إلى استغلال التقنيات الحديثة لتنظيف الأسنان بطريقة سليمة وأكثر سهولة، غير أنها لا تخلو من المخاطر فيما يتعلق بخصوصية البيانات.

وأوضح طبيب الأسنان الألماني ديتمار أوسترايش أن ميزة فرشاة الأسنان الذكية تتمثل في الاستخدام الصحيح؛ حيث إنها تتيح إمكانية الضغط على الأسنان أثناء التنظيف بشكل مناسب وليس زائدا عن الحد كما يفعل الكثيرون، علما بأن الضغط الزائد يُلحق ضررا باللثة.

ومن جانبه أوضح طبيب الأسنان الألماني كريستوف دورفر أن هناك موديلات تتواصل مع المستخدم عبر مؤشر LED لإخطاره بتعليمات الاستخدام الصحيح.

وأضاف دورفر أن الفرشاة الذكية تساعد في التنظيف السليم؛ حيث تتعرف الفرشاة والتطبيق المرتبط بها على الموضع في الفم وتتحقق مما إذا كان قد تم تنظيف جميع القطاعات بشكل متساو أم لا مع تقديم ملاحظات في الوقت الفعلي حول نتيجة التنظيف.

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مدة التنظيف

وتعتمد النتيجة الجيدة أيضا على مدة التنظيف، والتي تشير إليها بعض الفرش عن طريق النبضات على سبيل المثال لتغيير منطقة التنظيف.

ويرى ديرك كروب، رئيس مبادرة Prodente الألمانية لحماية الأسنان، أن مدة التنظيف قد تختلف من حالة لأخرى؛ حيث قد تطول المدة بسبب وضع الأسنان غير العادي.

وهنا يرى كروب أن الأكثر فائدة هو عندما تتعرف الفرشاة بنفسها وتحدد المدة، التي يجب فيها العمل حتى تتم عملية التنظيف. وتستخدم بعض الموديلات مستشعرا بصريا للكشف عن الطبقة البيولوجية وتطلق تحذيرا إذا لم تتم إزالتها بالفعل.

وكما هو الحال مع باقي الأجهزة الذكية يجب أخذ الحيطة والحذر مع الفرشاة فيما يتعلق بخصوصية والتحديثات المنتظمة. وهنا ينصح الخبراء بالاطلاع والتوثق من مدى تخزين البيانات وقراءة لوائح حماية البيانات، والتحقق من مكان جمع البيانات والجهات، التي تصل إليها، وفي أي شيء قد تُستخدم.