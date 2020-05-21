كيف تتغلب على مواء القطط في المساء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

بمجرد الدخول لغرفة النوم تبدأ الكثير من القطط في التجول. ولكن عندما تريد القطة اللعب وأنت تريد النوم، هناك حل واحد أكيد وهو غلق باب غرفة النوم.

ولكن بعض القطط لا تفهم المغزى وتبدأ في الشكوى بصوت عال عند الباب طوال المساء أو توقظك مبكرا للفطور. ما الذي يمكن أن يفعله أصحاب القطط حيال هذا؟

من المهم فصل استيقاظك من النوم عن إطعام القطة، حسبما تقول رابطة رعاية الحيوانات الأليفة الألمانية (أي في إتش). عندما تستلم تفكر القطة "أنا جائعة، الآن وقت الفطور!".

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لا تطعم القطة فور استيقاظك من النوم مباشرة. ولكن اعمل على روتين يسمح للقطة معرفة متى يحين موعد الطعام، فلنقل بعدما تنتهي ماكينة القهوة من عملها. سوف تكون ضوضاء الماكينة بمثابة علامة للقطة أن موعد الطعام على وشك أن يحين.

إذا كنت ممن يغيرون مواعيد الإطعام من يوم ليوم فمن المحتمل أن القطط ستكون أقل تطلبا ويمكن أن يستمتع أصحابها بالنوم في أيام العطلات.

وبالنسبة للمواء المسائي من الأفضل تجاهله. وهذا هو الحل الوحيد لتعليم الحيوان أن جهوده لجذب الانتباه لن تجدي نفعا، حسبما تقول خبيرة القطط هيلجا هوفان من رابطة رعاية الحيوانات الأليفة الألمانية (أي في إتش).