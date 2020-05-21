كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 06:48 صباحاً - مع بداية فصل الصيف يجب العناية الشديدة بشكل القدم، لأن أغلب أحذية وصنادل الصيف مكشوفة وتظهر تفاصيل القدم، والأظافر.

ومن بين المشكلات التي تواجه البعض عن الاعتناء بأقدامهم واظافرهم هي الفطريات التي تظهر بها سواء لأسباب صحية أو بسبب عادات خاطئة، وهذا ما يسبب الأحراج خصوصاً للنساء، ولذلك سنتعرف اليوم على شكل هذه الفطريات وأسبابها، وطريقة استعمال الثوم لعلاج هذه المشكلة.



ما هي فطريات الأظافر:

مشكلة فطريات الأظافر



تظهر فطريات الأظافر في شكل تغيير لون الظفر ليكون داكن أكثر، ويكون حساس أكثر وهش، وفي مرحلة متقدمة ينفصلالظفر عن الجلد، ويؤدي إلى شعور بعدم الراحة، وحكة وألم.

تابعي المزيد: أفضل كريم كولاجين لبشرة شابة على الدوام



أسباب فطريات أظافر القدم:

أسباب فطريات أظافر القدم



- مرض السكري وبعض الأمراض المناعية.

- غسل القدمين دون تجفيفها بالشكل الصحيح.

- عدم الاعتناء بالاظافر وتنظيفها بشكل مستمر.

- تقدم السن وعدم تدفق الدم للأظافر بالشكل الطبيعي.



طريقة علاج فطريات الاظافر بالثوم:

علاج فطريات الاظافر بالثوم



على الرغم من رائحته الكريهة إلا أن الثوم من العلاجات الجيدة لفطريات الأظافر، وله مفعول سريع، حيث يحتوي الثوم على خصائص لعلاج الفطريات، تجعله من أكثر الوصفات الصحية شهرة لعلاج هذه المشكلة، فالثوم يعمل على قتل فطريات الأظافر.

Advertisements

تابعي المزيد: خل التفاح للعناية بجمال قدميكِ



الطريقة الأولى:



اخلطي قدر متساو من بذور الحلبة مع الثوم، وقومي بغليهم حوالي ١٠ دقائق، واتركي الخليط لبرد ثم ضعيه في البراد فترة من الوقت.

بعد ذلك اخرجي الخليط وضعي منه على أماكن الفطريات.



الطريقة الثانية:



اخلطي الثوم مع زيت شجرة الشاي وضعي على اظافرك لمدة ٢٠ دقيقة على الأكثر، ثم قومي بغسلها جيداً، حيث يساعد هذا الخليط على تعقيم الأظافر المصابة بالفطريات، الأمر الذي يقضي عليها لأن الفطريات هي كائن حي يعيش في الأظافر بالأساس بسبب التلوث.



الطريقة الثالثة:



اصنعي مزيج من كميات متساوية من زيت الثوم والخل الأبيض، ضعي المزيج حول الأظافر المصابة، وغطيه بضمادة، واتركيه لعدة ساعات وبعدها زلي الضمادة، وكرري الأمر بشكل يومي حتى تتخلصي من هذه الأصابة.



وفي النهاية لتطبيق هذه الخلطات والتخلص من رائحة الثوم قومي بغسل القدم جيدا بعد استخدام الخلطات وتجفيفها جيدًا.

تابعي المزيد: 5 خلطات طبيعية تخلصك من رائحة الفم الكريهة