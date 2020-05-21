تسريحات شعر مرحة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مايو 2020 06:48 صباحاً - فصل الصيف هو فصل المرح والانطلاق، لذلك عند اختيار ملابس الصيف أو أي شيء يتعلق بإطلالته يجب أن تعكس هذه الروح المرحة وذلك يتضمن تسريحات الشعر، التي تناسب خروجات الصيف.



الإيشارب والشعر المنسدل:

الإيشارب والشعر المنسدل



الإيشارب واحد من صيحات الصيف والتي تعطي طابع مرح لإطلالتك، ويمكنك اعتمادها مع الشعر الويفي، أو الكيرلي، سواء من خلال إخفاء العقدة تحت الشعر في الخلف أو إبرازها من الأمام أعلي الرأس، وهي طريقة سهلة وبسيطة للحصول على تسريحة مميزة.

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الإيشارب والكعكة:

الإيشارب والكعكة



منذ عدة مواسم والكعكة بمختلف أشكالها رائجة في عالم الموضة، وخاصة الفوضوية أو العفوية، وذلك لأنها تسريحة سهلة ويمكن تطبيقها مع مختلف أنواع الشعر، ولكن هذا الصيف يمكن أن تضيفي له لمسة بسيطة من خلال إضافة إيشارب له مع غرة بسيطة على جانب الوجه أو على الجبهة، ومثل التسريحة السابقة قومي بربط العقدة من الخلف أو من الأمام على حسب الأكثر مناسبة لشكل وجهك.



الإيشارب وذيل الحصان:

الإيشارب وذيل الحصان



يمكنك أيضا مزج الإيشارب مع تسريحة ذيل الحصان، وذلك عن طريق رفع شعرك إلى أعلى بواسطة الإيشارب، فهو يعطي تسريحة ذيل الحصان شكل مميز ومختلف.

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الإيشارب والضفائر:

الإيشارب والضفائر



كما يمكن أن تربطي شعرك بالإيشارب مع اعتماد تسريحة الضفائر مع إدخال الإيشارب نفسه بين خصل الضفيرة، ما سيعطكِ مظهر مميز، وأهم شيء في هذه التسريحة والتسريحات السابقة أن تكون الإيشاربات ذات ألوان زاهية وجذابة تظهر جمال فصل الصيف الذي يتميز بألوانه المختلفة.



الغرة:

الغرة

من تسريحات الشعر المريحة أيضًا هي التي تعتمد على الغرة الأمامية للشعر، سواء كان الشعر مفرود أو كيرلي، فهي مناسبة جداً لفصل الصيف أهم شيء أن تكون مناسبة لحجم الجبهة فهي تناسب أكثر أصحاب الجبهة العريضة.

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