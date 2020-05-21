الامارات | 5 حلول لتوفر المزيد من المساحة في المطبخ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حلول لتوفر المزيد من المساحة في المطبخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2020

تحتاج العائلات إلى مساحات أكبر لتخزين المواد الغذائية في المطبخ، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل تحضير وجبات الإفطار والسحور الشهية. وهذه مشكلة شائعة في معظم المنازل، التي لا تضم مطابخها أدراجاً وخزائن كبيرة. لذا تقدم «إيكيا»، العلامة السويدية الرائدة في الأثاث والإكسسوارات المنزلية، العديد من الحلول المبتكرة والبسيطة لتخزين الحاجيات الأساسية والاستمتاع بحياة يومية أكثر سهولة.

ويعدّ الشهر الفضيل توقيتاً مثالياً لتجديد المطبخ، الذي يشكل ورشة عمل مستمرة، إذ يمكن استغلال كل الزوايا والأركان بطريقة إبداعية، لتوفير مساحات جديدة بأقل كلفة ممكنة.

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وفي ما يلي خمس أفكار بسيطة للتخزين من إيكيا:

#النصفــــالحلو

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