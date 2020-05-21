الامارات | المحلبية «المهلبية»

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شكرا لقرائتكم خبر عن المحلبية «المهلبية» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قرّاء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.
منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.
تعد المحلبية من ألذ وأشهر الحلويات في العالم العربي، وتقدم بطرق مختلفة، فهناك المحلبية بالأرز، والمحلبية بالقشطة، والمحلبية بالشوكولاتة، وغيرها، ويختلف اسم المحلبية بحسب الدولة التي تعده، ففي مصر تُعرف بالمهلبية، وفي سورية بالمحلاية، وفي ليبيا بالمحلبية، وفي الجزائر بالمحلبي، وسنعرف اليوم الطريقة التركية في إعداد المحلبية بالتفاح.
للإطلاع على المقادير وطريقة التحضير، يرجى الضغط على هذا الرابط.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.