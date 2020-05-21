- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مستحضرات ماكياج جديدة للوجه والعيون من Gucci Beauty والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2020
تتواصل مسيرة أليساندرو ميكيلي الإبداعية، من خلال مستحضرات ماكياج الوجه والعيون الجديدة من Gucci Beauty. ابتكرت المستحضرات الجديدة بالاستناد إلى بيان أليساندرو ميكيلي عن الحرية. وتشمل التشكيلة الجديدة ثلاثة مستحضرات تهدف إلى إبراز الشخصية هي على الشكل التالي:
1- البودرة المجمّلةPoudre De Beauté Mat Naturel
بودرة للوجه قابلة للتعزيز، توحد البشرة وتمنحها مظهراً مثالياً طبيعياً. دلّلي نفسك بعادات العناية بالجمال التي كانت متّبعة في ما مضى، من خلال بودرة Poudre De Beauté Mat Naturel ذات الملمس الانسيابي الفائق النعومة. تغمر هذه البودرة بشرة الوجه برقّة وتداعب الحواس بفضل عطرها الزهري الرقيق.
2- قلم تحديد الحواجب بتأثير البودرة
Crayon Définition Sourcils هو عبارة عن أداة متعددة الاستخدامات لرسم الحواجب وملئها. البودرة تأتي داخل القلم نفسه لتعطي مظهراً طبيعياً. هذا القلم ثنائي الأطراف ويتمثّل أحد طرفيه في فرشاة أسطوانية تسمح بتمشيط الحاجب.
3- الجِل الملمّع متعدّد الاستعمالات
أضيفي لمسة خاصة على خطوات ماكياجك الاعتيادية، من خلال هذا التأثير اللامع المميّز. بفضل لمسته الشفافة المعزّزة للإشراقة، يُضفي جل Eclat De Beauté Effet Lumière تألقاً ساحراً. يُمكن استخدام هذا المستحضر على العيون والشفاه والخدود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 3 مستحضرات ماكياج جديدة للوجه والعيون من Gucci Beauty لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.