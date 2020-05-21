الامارات | نقاء الطبيعة وتقنيات العلم تلتقيان في «إكسورا»

شكرا لقرائتكم خبر عن نقاء الطبيعة وتقنيات العلم تلتقيان في «إكسورا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2020

مستوحاة من وصفات الجمال القديمة، ولدت «إكسورا» من أنقى صور الطبيعة، بأبهى صورة للمثالية، ومن أحدث ما وصل إليه العلم، لتشكل لنا مجموعة فريدة من المستحضرات الجمالية المبتكرة.

سنوات عدة من الخبرات العلمية والعملية في طب الأعشاب وصناعة مستحضرات التجميل الطبية والطبيعية.

ولدت «إكسورا» على أيدي الصيدلي الدكتور نادرشعيشع، الذي دمج خبرته في وصفات التجميل الطبيعي مع التكنولوجيا الحيوية المتطورة، ليزودنا بأفضل وأفخر مستحضرات العناية بالبشرة.

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كرّس الدكتور نادر وفريق من الخبراء سنوات عدة لاكتشاف وإنتاج وصفات عضوية طبيعية فريدة من نوعها، صيغت بأجود المقادير وبخلاصات نباتية مركزة، فكان جديراً بتصنيفها كمنتجات فاخرة، طبيعية وفاعلة في آن معاً.

أهم ما يميز «إكسورا» هو الاعتماد على تقنيات آمنة وصديقة للبيئة، خالية من أي مواد كيماوية ضارة.

اعتمدت «إكسورا» تقنيات صحية وطبيعية لتقدم لزبائنها وصفات تجميل طبيعية دون المساومة على الجودة، ولتلهمهم في اختياراتهم: اختيار الأفضل دائماً للعناية بالبشرة. افتتحت «إكسورا» متجرها الأول في «دبي فستيفال سيتي».

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