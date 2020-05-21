الامارات | أوركسترا أوكراني بالكمامات يسجل حفلاً مع تخفيف العزل

شكرا لقرائتكم خبر عن أوركسترا أوكراني بالكمامات يسجل حفلاً مع تخفيف العزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل الأوركسترا السيمفوني، التابع للإذاعة الأوكرانية، أول حفل للتلفزيون والإذاعة والمنصات الإلكترونية، منذ أن خففت إجراءات العزل العام بشكل جزئي في أوائل مايو الجاري.

ووضع العازفون كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها.

وقال المدير الفني للأوركسترا، فولوديمير شيكو، إنه «على الرغم من أن كل اثنين من العازفين يتشاركان عادة في حامل واحد للنوتات الموسيقية، فقد التزم الجميع بقواعد التباعد الاجتماعي، ما أثر في أداء الأوركسترا».

وأضاف: «الأمر صعب الآن لأن كل واحد منهما لا يشعر بحركة كتف زميله، لا يشعر بمرفق الصديق، بعض التواصل قُطع بسبب بُعد المسافة، وبسبب الكمامات أيضاً، إذ تظهر بعض التعبيرات غير المقصودة على الوجوه خلال العرض يتفاعل العازفون معها».

وتأسس الأوركسترا السيمفوني للإذاعة الأوكرانية في عام 1929، ويتبع هيئة تديرها الدولة تضم قناتين تلفزيونيتين وأربع محطات إذاعية، إضافة إلى أقسام إقليمية.

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ويستطيع العازفون تقديم العرض نفسه مرة أخرى، لأن الأوركسترا يقدم محتواه بشكل رئيس للإذاعة والتلفزيون، وذلك بعكس زملائهم الذين مازالت حفلاتهم المباشرة محظورة، نظراً إلى القيود المفروضة بسبب فيروس «كورونا».

وأشار شيكو إلى أن صناعة الموسيقى تمر بحالة من الجمود بسبب الوضع الحالي.

وأضاف: «كل الفرق الموسيقية التجارية والمؤسسات التجارية، وحتى قاعات الموسيقى، التي لا تغطي ميزانية الدولة تكاليفها بالكامل.. وهذا هو سبب المشكلة. إنها مشكلة الخسارة، خسائر وطنية لأنه لا توجد أمة من دون ثقافة».

• صناعة الموسيقى تمر بحالة من الجمود بسبب «كورونا».

• كمامات يتماشى لونها مع الأزياء السوداء التي يرتدونها.

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