الامارات | حفل أوسكار 2021 في مهب الريح

شكرا لقرائتكم خبر عن حفل أوسكار 2021 في مهب الريح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة «فارييتي» المتخصصة أن دورة عام 2021 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، قد يتم تأجيلها بسبب تأثير وباء «كوفيد-19» على صناعة السينما.

لكن الأمسية التي تشاهد في كل أنحاء العالم، لاتزال إقامتها مقررة رسمياً في 28 فبراير المقبل.

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يذكر أنه مع إغلاق دور السينما الأميركية منذ شهرين، توقف الإنتاج واختلت شبكة الإنتاج، اضطرت أكاديمية الأوسكار لتغيير قواعدها استثنائياً.

ونقلت «فراييتي» عن مصدر مطّلع أنه سيتم «على الأرجح» تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار، موضحة أنه لن تجرى أي مناقشة رسمية في هذا الخصوص.

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