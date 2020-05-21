الامارات | 638 ألف مشاهدة رقمية لبرنامج «منصات»

شكرا لقرائتكم خبر عن 638 ألف مشاهدة رقمية لبرنامج «منصات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن أرقام المتابعات الرقمية التي حققتها الحلقات الأربع الخاصة من برنامج «منصات رقمية»، الذي أطلقه تلفزيون دبي عبر« تويتر» الشرق الأوسط.

ويأتي البرنامج، الذي تقدمه مايا حجيج مساء كل سبت، ضمن باقة البرامج الخاصة التي أطلقتها منصة «تويتر»، بالشراكة مع أبرز المؤسسات والقنوات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط، لمشاركة الجمهور أهم الأخبار والموضوعات في فترة العزل المنزلي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعبر حساب تويتر @TwitterMENA، وحساب تلفزيون دبي @DubaiTV، والوسم #منصات_رقمية، حصدت الحلقات الأربع من برنامج «منصات رقمية» أكثر من 638 ألفاً و500 مشاهدة رقمية، على مدار الأسابيع الماضية، إذ حققت الحلقة الأولى أكثر من 188 ألف مشاهدة، والثانية ما يزيد على 175 ألف مشاهدة، فيما حققت الحلقة الثالثة أكثر من 141 ألف مشاهدة، والحلقة الرابعة، التي بثت مساء السبت الماضي، استقطبت أكثر من 134 ألفاً و500 مشاهدة رقمية.وافتتحت مايا حجيج الإطلالة الأسبوعية الرابعة من «منصات رقمية» من تلفزيون دبي عبر «تويتر»، برصد توحد الملايين حول العالم، يوم الخميس الماضي، في موقف تاريخي غير مسبوق للصلاة والدعاء لله من أجل أن يرفع وباء كورونا، وذلك تلبية للنداء الإنساني الذي أطلقته اللجنة العليا للأخوة الإنسانية التي تتخذ من الإمارات مقراً.

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كما توقفت الحلقة عند الخبر الذي انتشر وتصدّر لائحة الأخبار النشطة في الدولة، وهو إعلان «فوكس سينما» في دبي عن تجربة سينمائية جديدة، في موقف السيارات على سطح مول الإمارات.

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