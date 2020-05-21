الامارات | هدية انتقامية.. شابة صينية ترسل طناً من البصل لصديقها السابق

شكرا لقرائتكم خبر عن هدية انتقامية.. شابة صينية ترسل طناً من البصل لصديقها السابق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفرغت شابة صينية شاحنة من البصل على عتبة منزل حبيبها السابق الذي انفصل عنها قبل أيام من عيد الحب الصيني، للتسبب في بكائه بهدية انتقامية غير عادية.

واشترت الشابة في مقاطعة شاندونغ في شرق الصين طناً من البصل على الإنترنت، ولجأت إلى خدمة توصيل لتسليمها إلى منزل صديقها السابق، قائلة إنه حان «دوره» للبكاء.

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وطلبت من رجال التوصيل تكديس البصل الحاد على عتبة منزل صديقها السابق والمغادرة من دون القرع على الباب. وأرفقت الشابة الهدية برسالة جاء فيها «بكيت لمدة ثلاثة أيام، والآن حان دورك!». وقالت الشابة لموقع «شاندونغ نت» المحلي، إن الشاب استمرت علاقتها به نحو سنة وانفصل عنها قبل أيام من عيد الحب في الصين.

واعتبر الصديق السابق الذي رفض الكشف عن اسمه، أن ردة فعل الشابة كانت «مبالغاً فيها». لكن هذه الحادثة خلّفت آثاراً كبيرة في الحي برمته. وقالت امرأة تعيش في المبنى السكني نفسه للشاب «لا أعرف ما إذا كان صديقها يبكي أم لا. لكنني أشعر بالاختناق».

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