الامارات | إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو في حفل يانصيب خيري

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطالية تفوز بلوحة لبيكاسو في حفل يانصيب خيري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت سيدة إيطالية اليوم الأربعاء بلوحة فنية رسمها الفنان بابلو بيكاسو تبلغ قيمتها مليون يورو (1.1 مليون دولار) خلال حفل يانصيب خيري مخصص لجمع أموال لصالح إنشاء مشروعات مياه في أفريقيا.

وستحصل الفائزة، التي تلقت تذكرة اليانصيب هدية، على لوحة «ناتور مورت» أو الطبيعة الصامتة، وهي لوحة زيتية تجريدية صغيرة على قماش رسمها الفنان الإسباني عام 1921.

وجمع الحفل الخيري الذي أقيم في باريس 5.1 ملايين يورو، ستذهب 900 ألف يورو منها إلى الملياردير ديفيد نهماد، جامع لوحات بيكاسو، والذي قدم اللوحة لمنظمي الحفل. بينما سيخصص باقي عائدات الحفل لصالح مؤسسة «كير» الخيرية التي ستخصصها لإقامة مشروعات لتوفير المياه النظيفة في المدارس والقرى في كل من الكاميرون ومدغشقر والمغرب.

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