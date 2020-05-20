كيفية استعمال زيت الورد لجمال البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مايو 2020 09:43 مساءً - لزيت الورد فوائد كثيرة، ولا سيّما للبشرة؛ فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات؛ كفيتاميني (أ) و(د)، إضافة إلى المعادن المفيدة للبشرة، ومنه جمعنا لكُنَّ بعض الخلطات المناسبة للبشرة وفوائدها.



فوائد زيت الورد

فوائد زيت الورد



يخلّص زيت الورد من الندوب والعلامات التي قد تتركها بعض الإصابات أو الأمراض، مثل: الدمامل، وحبّ الشباب، أو الجدريّ، ويحدُّ من التهابات الجلد، كما يساعد على علاج بعض الأمراض التي تصيب الجلد؛ مثل الإكزيما والصدفيّة، ويخفّف من الآلام التي تصاحب الالتواء والتشنج، إضافةً لكونه يرطّب البشرة، ويساعد على التخلص من الجراثيم الموجودة على الجروح، ويقلّل من تعرّضها للعدوى وتصبُّغات الجلد، كما يقلّل من خطر الإصابة بالشيخوخة وظهور التجاعيد، ويخلّص من بعض الآثار التي قد تتركها العمليّات الجراحيّة، ويعزّز من تدفق الدورة الدمويّة، وبالإضافة إلى ذلك؛ فهو يساعد على الشعور بالاسترخاء، كما يمكن استخدامه لتنعيم البشرة، فهو يعمل كمادة قابضة تساعد على شد الجلد وفتح مسام البشرة.

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إرشادات ونصائح لاستخدام زيت الورد

نصائح الإستخدام



يُفَضَّل استخدام زيت الورد إلى جانب أنواع الزيوت الأخرى، مثل زيت الجوجوبا، أو اللوز، أو الأفوكادو، ويفضّل استخدام قطرات قليلة من زيت الورد على قطعة من القماش، أو تعبئة القليل منه في عبوة مناسبة؛ ليتمّ الحصول منها على بعض الرذاذ.

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خلطة زيت الورد للبشرة

خلطة زيت الورد



يمكن استخدام سبع بتلات من الورد، مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد، ونصف ملعقة صغيرة من زيت الورد، وثلاث ملاعق كبيرة من العسل، وقومي بنقع بتلات الورد في ماء الورد لمدة ثلاث ساعات، ثمّ اهرسيها مع العسل وزيت الورد، وضَعِي الخليط على الوجه واتركيه لمدّة خمس عشرة دقيقة.



خلطة زيت الورد للتجاعيد

ودعّي التجاعيد



لمحاربة التجاعيد، يمكنكِ وضع قطرات من زيت الورد مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ثم اخلطي المكونات جيدًا؛ حتى تحصلي على مزيج متجانس من الزيوت، وقومي بفرد هذا المزيج على البشرة مع التدليك لمدة ٥ دقائق، واتركيه على الوجه لمدة عشر دقائق فقط، ثم يُزال بالماء الفاتر، وتُكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيًّا؛ للتخلّص من التجاعيد نهائيًّا.



خلطة زيت الورد لتوحيد اللون

لتوحيد لون البشرة



لتوحيد لون البشرة، يمكنكنّ وضع ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون مع ملعقة خميرة وثلاث ملاعق من الزبادي ونصف ملعقة من زيت الورد، ويمكن إضافة نصف ملعقة من عصير الليمون للبشرة الدهنية، أو نصف ملعقة من العسل للبشرة الجافة، ثم تُخلط المكونات وتُوزَّع على الوجه والرقبة، وتُترك لمدة 15 دقيقة، ثم يُغسل الخليط بالماء الدافئ، ويمكن تكرار الأمر مرتين أو ثلاث أسبوعيًّا؛ للحصول على أفضل نتيجة.

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