للسعوديات.. خلطات تقشير البشرة من مطبخكِ

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مايو 2020 09:43 مساءً - بسبب الجو الصحراوي في المملكة العربية السعودية، فقد تتعرض البشرة إلى جفاف شديد، ولهذا فاحتيار المقشر اللطيف والناعم سيكون هو الأساس، لبشرة نضرة وصحية للصبايا السعوديات.

ولهذا إليكِ خلطات من مطبخكِ لـ تقشير بشرة السعوديات

ماسك الليمون والعسل والسكر البني

ماسك الليمون والعسل والسكر البني



- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة كبيرة سكر بني

- ملعقة صغيرة عسل أبيض



طريقة عمل الماسك

- اُشطفي وجهكِ بالغسول لتهيئة البشرة قبل المقشر.

- اُخلطي العسل مع السكر والليمون مع بعض، وضعيها على بشرتكِ لمدة 20 دقيقة.

- بحركات دائرية افركي الماسكات.

- اُشطفي الوجه بالماء الفاتر.

- كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتنظيف بشرتكِ بالليمون الذي يغذي بشرتكِ بمضادات الأكسدة وفيتامين سي، بينما يعمل العسل على تلطيف البشرة وتنعيمها، أما السكر فيلعب دورًا مهمًّا في تقشير الجلد الميت.

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ماسك الشوفان وبذور الكتان وماء الورد

ماسك الشوفان وبذور الكتان وماء الورد



- ملعقة صغيرة شوفان

- ملعقة صغيرة من بذور الكتان

- ملعقة كبيرة حليب

- قطرات ماء الورد



اُخلطي المكونات مع بعضها البعض ووزعيها على بشرتِك.

اُتركي الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم أزيليه مع فرك البشرة بلطف لإزالة الجلد الميت.

كرري الماسك مرة واحدة أسبوعيًّا لنضارة وصحة بشرتكِ، وتقشير الجلد الميت.

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مقشرالموز والسكر وزيت الزيتون

جربي مقشرالموز والسكر وزيت الزيتون



- حبة موزة مهروسة

- ملعقة صغيرة سكر

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



اُهرسي المكونات مع بعضها البعض.

وابدئي بفرك الخليط على بشرتكِ لمدة دقيقة، ثم اتركي القناع لدقائق إضافية ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

استخدمي هذا الماسك مرة أسبوعيًّا كلما شعرتِ أنّ بشرتكِ بحاجة للتنظيف.

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