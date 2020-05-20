كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مايو 2020 09:43 مساءً - لإطلالة حيوية متجددة وعصرية، لا بد من اعتماد أحد ألوان الشعر الرائجة التي تضفي عليك مظهراً أنيقاً ومميزاً خلال عيد الفطر. ولذلك نرصد لك في هذا المقال، مجموعة من أبرز ألوان صبغات شعر لعيد الفطر 2020، لتختاري من بينها ما يعجبك.



البني مع الخصلات الذهبية

البني مع الخصلات الذهبية



لا شك أن البني هو أحد ألوان الشعر المناسبة لجميع المواسم، وهو أحد أكثر الألوان رواجاً لصيف 2020. لكن اعتمديه بأسلوب عصري من خلال تطعيمه ببعض خصلات الشعر الذهبية، مما سيمنحك إطلالة حيوية ومتجددة في عيد الفطر 2020.

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الأشقر الماشروم

الأشقر الماشروم



إنه لون أنيق جداً ونسخة متجددة من الشعر الأشقر التقليدي، وما يميزه أنه أحد ألوان الشعر الرائجة التي تتناغم مع غالبية ألوان البشرة. وهو يشكل من أجمل الخيارات لعيد الفطر 2020، لا سيما إن كنت من محبات ألوان الشعر الفاتحة.



الأسود

الأسود



يعد الشعر الأسود من أفضل الخيارات في ما يتعلق بألوان الشعر لعيد الفطر 2020، فهو موضة رائجة جداً، الى جانب الى أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة. وهو لون كلاسيكي يضفي على مظهرك الأناقة والرقي في العيد. لكن احرصي على إيلائه العناية الكاملة للحفاظ على شعر لامع ولون أسود جذاب.

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الأحمر النحاسي

الأحمر النحاسي



إنه أحد ألوان الشعر الجذابة واللافتة، وهو رائج جداً منتشر بين النساء خلال 2020، كونه لوناً دافئاً يناسب البشرة السمراء والفاتحة والبيضاء على حد سواء، فلا تترددي في تجربته في العيد. إلا أن الأحمر النحاسي يتطلب بعض العناية لتجنب تلاشيه والحفاظ عليه حيوياً ولامعاً، لذلك احرصي على استخدام أنواع الشامبو والبلسم المناسبة.



الأشقر الذهبي

الأشقر الذهبي



إذا كنت تمتلكين شعراً داكناً وترغبين في اعتماد الأشقر مع الحفاظ على اللون الطبيعي لشعرك، فإن الأشقر الذهبي مع الجذور الداكنة ملائم جداً لك لمظهر متجدد وعصري في العيد، كما أنه سيضفي الإشراقة والتوهج على بشرتك. علماً أنه يتناغم جداً مع البشرة الحنطية والبيضاء بشكل خاص.



الفضي السموكي

الفضي السموكي



إذا كنت ترغبين في لوك جريء متجدد وعصري في عيد الفطر 2020، تأكدي أن الشعر الفضي السموكي هو أحد أفضل الخيارات بالنسبة إليك، لا سيما أنه من أبرز ألوان الشعر الرائجة حالياً، وسيوفر لك إطلالة جذابة جداً.

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