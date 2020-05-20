كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مايو 2020 09:43 مساءً - كندال جينر Kendall Jenner إسم غني عن التعريف في عالم الموضة، حيث أنها، إلى جانب كونها إحدى أكثر عارضات الأزياء شهرة في العالم، فهي أيضاً تعتبر من النجمات الشابات الأكثر أناقة، واستطاعت أن تنال لقب أيقونة في الموضة. وإلى جانب إطلالاتها الرائعة التي نرصدها لها في مختلف المناسبات الرسمية وعلى السجادة الحمراء، والتي تتسم بالفخامة والجاذبية مع لمسات من العصرية، فهى أيضاً كثيراً ما تعتمد التنسيقات الكاجوال والمريحة للمشاوير اليومية، وبشكل خاص الأزياء الرياضية التي تفضلها والتي توفر لها الكثير من الراحة والعملية.

اليوم جمعنا بالصور أبرز إطلالات كندال جينر في السروال الرياضي المطاطي، لتستوحي منها بعض الأفكار المريحة للإطلالات اليومية.



إطلالة صباحية مريحة في السروال الرياضي اعتمدتها كندال جينر:

كندال جينر في لوك صباحي مريح في السروال الرياضي



إطلالة مريحة وشبابية بعيدة عن الأسلوب المترف والمتكلف، نسقتها كندال جينر Kendall Jenner وقد اختارت فيها سروالا رياضيا مطاطيا باللون الأسود، نسقت معه سويتشرت قطنية بقصة اوفر سايز باللون الأخضر الغني، وأكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الأبيض ونظارات شمسية سوداء كبيرة.

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تنسيق شبابي باللونين الأسود والأبيض اختارته كندال جينر:

اعتمدت كندال جينر تنسيق رياضي في السروال المطاطي





شاهدنا كندال جينر Kendall Jenner وقد نسقت لوك صباحيا مريحا وذا طابع عصري، وقد اختارت فيه سروالا رياضيا مطاطيا باللون الأسود مع تيشرت قطنية بسيطة باللون الأبيض، ومعهما اختارت حذاء رياضيا مريحا وحقيبة كتف باللون الفضي الميتالك وجاكيت برتقالي أضفت من خلاله لمسات حيوية على الإطلالة بشكل عام.

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كندال جينر في لوك رياضي مريح:

تنسيق شبابي مريح اعتمدته كندال جينر



اعتمدت كندال جينر Kendall Jenner هنا السروال الرياضي المطاطي بأسلوب كاجوال ومريح، وقد اختارته باللون الأسود من أديداس Adidas مزين بخطوط جانبية بيضاء، ومعه نسقت تيشرت قطنية واسعة باللون الرمادي الداكن وحذاء رياضيا أسود وأبيض وحقيبة كتف بتصميم شبابي من لويس فويتون Louis Vuitton.

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لوك رياضي باللون الأسود نسقته كندال جينر:

اطلالة شبابية في السروال الرياضي نسقتها كندال جينر



لوك مريح اعتمدته كندال جينر Kendall Jenner وقد اختارت فيه اللوك الأسود بشكل عام، وكان عبارة عن سروال رياضي مطاطي خصره عال، نسقت معه توب قصيرة من أديداس Adidas وحذاء رياضيا مريحا، وحقيبة خصر من الجلد ونظارات شمسية بتصميم مستوحى من التسعينات.



إطلالات كندال جينر في السروال الرياضي المطاطي، نسقتها لمختلف المشاوير اليومية الكاجوال. شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار الشبابية والمريحة.

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