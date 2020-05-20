إطلالات مينيمالية باللون الأبيض من أهم العلامات التجارية صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مايو 2020 09:43 مساءً - جاء الأبيض سيد الألوان على منصات عروض أهم العلامات التجارية خلال موسم صيف 2020؛ فهو ملك الإطلالات المينيمالية الراقية والكلاسيكة، حيث يضفي على المرأة لمسة من الأنوثة المترفة والنعومة المثالية.

فستان قصير أبيض من كارولينا هيريرا Carolina Herrera



وقد رصدنا اللون الأبيض بشكل غني ضمن عروض صيف 2020 بإطلالات مينيمالية، سواء من خلال الفساتين أو البدلات والتنانير والبناطيل، حتى جاء بإطلالات مينيمالية كاملة باعثاً السلام والطمأنينة.

فإذا كنتِ من عاشقات اللون الأبيض، وتودين أن تبرزي هذا الصيف بإطلالات مينيمالية راقية ومريحة في الوقت عينه؛ نقدم إليك في «الخليج 365» أجمل الإطلالات التي رصدناها مصممة بهذا اللون على منصات عروض ربيع وصيف 2020 في جميع عواصم الموضة العالمية؛ كي تستوحي منها الأروع.

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إطلالات مينيمالية باللون الأبيض موضة صيف 2019

إطلالات كاجوال مينيمالية باللون الأبيض

إطلالة كاجوال من كلوي Chloe



لطالما كان للأبيض مكانة خاصة ضمن مجموعات الصيف. ولصيف 2020، تناثر الأبيض على منصات عروض أهم العلامات التجارية؛ ليملي علينا الطمأنينة وراحة البال، وليسافر بنا إلى عالم ملؤه السعادة.

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ظهر الأبيض بإطلالات مينيمالية كاجوال خلال أسابيع الموضة العالمية؛ فرصدناه ضمن عرض أليكساند وانغ «Alexander Wang» من خلال إطلالة بقميص أبيض واسع يبرز جزءاً من الكتف، وشورت برمودا بالأبيض أيضاً، نسقيه مع صندل دون كعب وتصميم «chunky».

ولـ«لوك» أكثر أنثوية وناعم، اختاري الجمبسوت الأبيض الذي رصدناه على منصة كلوي «Chloe» لصيف 2020 بتصميم واسع لإطلالة نهارية مريحة مع السنيكرز. كما يمكنك اعتماده في المساء لإطلالة أكثر أناقة مع بليزة وحذاء بكعب.

إطلالات أنيقة مينيمالية باللون الأبيض

فستان ابيض من اليكساندر ماكوين Alexander McQueen



لاحظنا بروز البدلة باللون الأبيض لمختلف الدور لصيف 2020؛ فهي بالفعل أنيقة وعملية، ويمكن تنسيقها مع مختلف الإكسسوارات. وقد لفتتنا الإطلالة الأنيقة للبدلة ذات التصميم الريترو «Retro» باللون الأبيض ضمن عرض بربري «Burberry»، التي نسقت العارضة تحتها توب بطبعات الورود لكسر الـ«لوك» الكامل بالأبيض.

ولإطلالة أنيقة أكثر أنوثة ورقة، اختاري الفستان الأبيض الطويل بتصميم «A Line» وأكمام منفوخة من أليكساندر ماكوين «Alexander McQueen»، ونسقي معه حزاماً عريضاً لإبراز الخصر بطريقة مميزة.

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