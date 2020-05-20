فساتين باللون الوردي لاطلالات عيد الفطر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مايو 2020 09:43 مساءً - يعتبر اللون الوردي هو المفضل لدي السيدات وخصوصا خلال موسم الصيف. وقدمت العديد من الماركات فساتين وردي ناعمة يمكن ارتداءها في سهرات عيد الفطر.



شاهدي موديلات فساتين باللون الوردي موضة 2020 بدرجاته المميزة لتتألقي بإطلالة نابضة بالحيوية في مختلف الأوقات.



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فساتين وردي ناعمة



ELIE SAAB



قدم المصمم ايلي صعب Elie Saab فستان وردي بتصميم واسع وبقبّة Halter وارتدت العارضة غطاء شعر أنيق بنفس لون الفستان، كما نسقت الأساور الذهبية حول الذراعين من أعلى.



كما قدمت ماركة باول آند جو Paul and Joe فستان وردي ناعم بقماش شفاف وبتصميم محتشم بقماش التول، وهو بأكمام طويلة وقبّة V وتنورة واسعة مع حزام حول الخصر.







SELF PORTRAIT

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وأعجبنا فستان Self Portrait الواسع بدون أكمام وبقبّة مربعة مع صيحة الكشكش.



وقدمت ماركة Staud فستان وردي ناعم بتصميم عصري ويكشف الجانبين مع قصّة عمودية.



ولإطلالة عصرية مرحة، قدمت ماركة فالنتينو Valentino فستان وردي قصير بتنورة واسعة وأكمام طويلة وحزام حول الخصر.

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فساتين وردي فخمة

CHRISTIAN SIRIANO





برزت العديد من موديلات فساتين وردي فخمة للمساء والسهرات في عروض أزياء 2020.



قدمت ماركة كريستيان سيريانو Christian Siriano فستان وردي متوسط الطول وبصيحة الكاب وبقماش برّاق.



كما قدم المصمم جورج حبيقة Georges Hobeika فستان وردي مفعم بالأنوثة بقصّة High Low وتنورة واسعة مع تطريزات ملونة وقصّة أوف شولدر.



وأحببنا فستان J. Mendel بقماش بليسيه ومزينة بفيونكة كبيرة على الخصر.





OSCAR DE LA RENTA





وقدمت ماركة اوف وايت Off White فستان وردي منفوش بقصّة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف.



وبصيحة الطبقات الرائجة، قدمت ماركة اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta فستان وردي فخم بتصميم أنثوي ومزين بفيونكة على الخصر.





TONY WARD





وبتصميم أنيق وجذاب، قدم المصمم طوني ورد Tony Ward فستان فوشيا بصيحة الطبقات وبقبّة V.



كما قدم المصمم زهير مراد Zuhair Murad فساتين وردي ناعمة ومرصعة بتطريزات برّاقة.

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