خيارات لعبايات خليجية بنكهة مغربية

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مايو 2020 09:43 مساءً - تفضّل جميع النساء العربيات إطلالات العبايات الخفيفة والمصممة بشكل أنيق وبسيط، لذا نعرض لكِ مجموعة أنيقة من أروع تصاميم العبايات الخليجية الممزوجة بالنكهة المغربية بالتطريزات والأقمشة.
عبايات سوداء
لعبايات سوداء مصممة بنكهة مغربية، يمكنكِ ارتداء عباية مزينة بالذهبي، أو عباية مزينة بتطريزات زهرية وبيضاء؛ لخيار أكثر شبابيةً، أو اختيار عباية تكسوها تطريزات الزهور والأشكال الهندسية باللونين الأحمر والأصفر، أو عباية مزينة بنقشة ناعمة باللون الذهبي على أطراف الأكمام والجزء العلوي، أو الظهور بعباية مصممة بالنقشة الذهبية الضخمة على الأكمام والرقبة.
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خيارات العبايات الملونة
يعد اللون الأزرق من أكثر الألوان جمالاً في الأزياء المغربية والعربية، ومنه جمعنا لكِ عباية مزينة بنقشة ناعمة ذهبية، وأخرى زرقاء مزينة باللون الأبيض والفصوص في الجزء العلوي؛ لإطلالة أنيقة لأغلب مناسباتكِ.
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