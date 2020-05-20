قصات بلوزات صيف 2020 للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 مايو 2020 09:43 مساءً - الصيف يحب الخامات الناعمة والملابس الفضفاضة التي تدخل الهواء لبشرتك، ولحسن حظك؛ تأتي موضة 2020 لتلبي كل أحلامك؛ في ملابس صيفية مريحة ومحتشمة وقريبة من دولاب 2019.

تعرفي على أبرز ملامح الموضة في بلوزات الصيف 2020:

بلوزات العام قد تكمل معكِ المشوار هذا العام، فلقد استعارت 2020 العديد من ملامح السنوات الماضية، منها الأكمام الواسعة والنقشات الوردية والمتداخلة، ولكن تعرفي على تفاصيل صغيرة، عليكِ مراعاتها أثناء التسوق لـ2020؛ لتظهر إطلالتك المواكبة للموضة.



الأكمام المنفوخة:

أكمام منفوخة



رحّبي بالأكمام الكبيرة والمنفوخة، والملابس الواسعة، التي تستمر معنا من العام الماضي، وبقوة، لتسيطر على عام 2020، بداية من الأكتاف العالية، ثم الأكمام المنتفخة والضخمة، وتختلف في أطوال الأكمام ونهاياتها، فبعضها كامل، والآخر يصل لثلثيْ الذراع، ولكنها مضمومة بسوار أو أستك، على عكس الأنواع الرائجة في الصيف الماضي.

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الأقمشة السادة:

الألوان السادة



بين الكتان والأقطان، يبرز في 2020 لون الأوف وايت، أو العاج السادة؛ ليسيطر على أغلب ملابس النهار والكاجوال، في صيف 2020، وهو لون عملي ومثالي لأي لفة ولون حجاب، ويسهل ضمه لأي طقم مفضل لديك، كما يتميز اللون الأبيض بتخفيف حرارة الجو؛ لأنه لا يمتص أشعة الشمس.



الكرانيش:



كرانيش الكتفين ومنطقة الصدر واحدة من الموضات التي ترددت عليها في السنوات الأخيرة، ولكنها تظهر بقوة لترافق الأكمام المنفوخة في صيف 2020، تجدينها في الفساتين، والبلوزات الطويلة.

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الفيست:

أكمام منفوخة



تعودنا أن يكون الفيست من قطع الملابس الرجالية التي تتبناها المرأة، إلا أنه يظهر وبقوة بين الفاشينيستا في عام 2020، ويضيف شكلًا وروحًا جديدة على ثيابك، ويشكل إضافة مثالية للبلوزات السادة والأكمام المنفوخة، وتعطي وهمًا بقوام أرفع.



رباط الملابس القماشي:

الرباط

الرباط القماشي المسبب للكشكشة، لايزال محافظًا على موقعه من الموضة، ومستمرًا معنا في 2020، ينضم إليه رباط الملابس الرياضية مهاجرًا إلى ملابس الكاجوال والجامعة والحركة، ويعطي شكلاً جديداً وغير مسبوق لأطقم النهار في 2020.

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ألوان الميتاليك:

الميتاليك



ألوان الميتالك، والتي تشبه شكل المعدن اللامع، تتصدر موضة ألوان السهرات في 2020، وتسيطر على عروض أزياء 2020، بشكل واضح، وتتميز بألوانها اللافتة للنظر والعاكسة للإضاءة، وكذلك قصاتها البسيطة، وعدم احتياجها لأي إكسسوار، ومرونة تنسيقها مع العديد من الألوان المعتمة.



طبقة من القماش الشفاف:



الأقمشة المنقوشة الشفافة، التي تغطي طبقات أخرى من الملابس السادة، تعتبر موضة 2020 الجديدة، ومن التفاصيل القليلة التي تميز العام الحالي عن الأعوام السابقة.