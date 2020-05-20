شكرا لقرائتكم خبر عن تونسي هرب من سفينة خاضعة للحجر ليموت غرقا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الصليب الأحمر الإيطالي اليوم أن مهاجرا تونسيا كان يخضع للحجر الصحي على متن عبارة متمركزة قبالة ساحل صقلية توفى بعدما قفز من السفينة.

وقالت متحدثة باسم الصليب الأحمر الإيطالي إن الرجل كان بين 120 مهاجرا على متن العبارة "موبي زازا" الراسية قبالة بورتو إيمبيدوكلي.

وكشفت المصادرعن العثور على جثمانه في وقت مبكر من اليوم بالقرب من الشاطئ على مسافة عشرة كيلومترات تقريبا من العبارة.

وكان من المقرر أن يقضي المهاجر عشرة أيام أخرى في السفينة فيما قالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر الإيطالي إنه من المقرر أن ينهي الأشخاص الموجودون على متن "موبي زازا" حجرهم الصحي نهاية الأسبوع المقبل.

ولم تعد إيطاليا تسمح بالنزول الفوري للمهاجري الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى موانئها وذلك عقب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).بل تخضعهم لحجر صحي على متن السفن لمدة أسبوعين تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تونسي هرب من سفينة خاضعة للحجر ليموت غرقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.