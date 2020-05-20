الامارات | أغلى دواء في العالم يقترب من السوق الألمانية

شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى دواء في العالم يقترب من السوق الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 مايو 2020

مهدت المفوضية الأوروبية طرح أغلى دواء في العالم للبيع في السوق الألمانية.

وأعلن متحدث باسم المفوضية اليوم الأربعاء أن دواء «زولجنسما» لعلاج مرض ضمور العضلات حصل على إجازة مؤقتة من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب البيانات، فإن هذا الدواء سيكون مخصصاً لعلاج الرضع والأطفال حتى وزن 21 كيلوغراماً، الذين يعانون من ضمور العضلات الشوكي.

يشار إلى أن «زولجنسما» علاج جيني طورته شركة «أفيكسيس» المملوكة لشركة «نوفارتس» السويسرية.

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وحصل الدواء على ترخيص بالتداول في الولايات المتحدة منذ فترة، وتبلغ تكلفته هناك وفقاً لقائمة الأسعار 1ر2 مليون دولار. ويتسبب المرض الوراثي «ضمور العضلات الشوكي» في ضمور العضلات، ويؤدي إلى الوفاة قبل بلوغ سن الثانية إذا تُرك بدون علاج.

وبعد الحصول على الإجازة، تخطط «نوفارتس» لطرح الدواء في ألمانيا قريباً.

وقالت متحدثة باسم الشركة اليوم في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه لم يتحدد بعد موعد لطرح الدواء في السوق الألمانية.

وبمجرد الإطلاق الرسمي للدواء في الأسواق، سيتمكن الأطباء في ألمانيا من وصف «زولجنسما» على حساب التأمين الصحي القانوني، وفقاً لبيانات الاتحاد الألماني لشركات التأمين الصحي.

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