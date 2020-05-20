إطلالات رمضانية من وحي الفنانات الخليجيات استوحي منها ما يناسبك

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الإطلالات المميزة في شهر رمضان الحالي، ولا سيّما خيارات الجلابيات و الفساتين البيضاء المصممة بشكل واسع ومريح. ومن أبرز الخيارات وأحدثها؛ استوحينا لكُنَّ هذه الإطلالات الرمضانية من وحي الفنانات الخليجيات، فاستوحي منها ما يناسبك.

إطلالات ليلى عبد الله

تميزت ليلى عبد الله بالعديد من الإطلالات العصرية المناسبة للشابات، وفي رمضان ٢٠٢٠ أطلَّت بفستان أبيض مزيّن بأكمام مفرغة، وظهرت بفستان أبيض مكشوف الأكتاف مزيّن بصديري سماوي مزيّن بالذهبي، وارتدت بلوزة وتنورة واسعتين بموديل بسيط وعصري.

خيارات أمل العوضي

تأنقت أمل العوضي بعدة خيارات بسيطة وأنيقة، منها جلابية بيضاء مزيّنة بالذهبي، وأخرى بيضاء مزيّنة بزهور حمراء.

تنسيقات ريم أرحمة

تجمّلت ريم بجلابية بيضاء مزيّنة بنقوش حمراء ورمادية، ونسقت جلابية بيضاء مزيّنة بالريش بطريقة عصرية مع ملحقات ذهبية، وتألقت بجلابية بيضاء مطرزة بالذهبي ومزيّنة بحزام أحمر للخصر، واختارت جلابية باللون البيج مصممة بموديل بسيط، وأخرى مكشوفة الأكتاف مزيّنة بالفصوص البنية والفيروزية

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