تسريحات عروس تعطي الشعر كثافة

أن يبدو شعر العروس كثيفاً وتتميز بتسريحة لا مثيل لها، هو حلم تسعى لتحيقيقه يوم زفافها. فتسريحة الشعر الكثيفة تعطي جمالاُ للعروس وتكمل إطلالتها المنشودة. لذا نقدّم لك بعض النصائح للعروس على شعر كثيف قبل الزفاف وبعض الموديلات التي ستجعل شعرك يبدو كثيفاً.

نصائح للحصول على شعر كثيف يوم الزفاف:

*استشيري أولاً مصفف الشعر الخاص بك عن نوعية شعرك وما هي التسريحة المثالية له، وفي حال كنت تعانين من تساقط الشعر أو أي مشكلة أخرى سيعطيك المصفف النصحية المثالية.

*أحضري معك إلى صالون الشعر بعض الصور لموديلات شعر تعجبك وستختارين مع مصفف الشعر الموديل المناسب لك.

*إبدئي بتناول بعض المتممات الغذائية التي تساعد على نمو الشعر وتكثيفه، لكن استشيري طبيباً مختصاً أو الصيدلي.

*إن أحببت الحصول على شعر كثيف يوم الزفاف يمكنك أن تحجزي لك خصل للشعر أو Extension ليتم تحضيرها وصبغها قبل موعد زفافك.

*للأكسسوارات التي ستضيفينها يوم زفافك لتسريحة زفافك دور مهم في إبراز جمال شعرك، لذا اختاري اكسسوارات تناسب شكل وجهك وموديل فستان زفافك.



أمور تجنبيها قبل الزفاف :

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*قص الشعر قبل موعد الزفاف بأيام فقد يؤذي شعرك وأن تحصلين على تسريحة غير مناسبة لك.

*غسل الشعر بشكل كثيف ويومي قد يؤذي الشعر بسبب الشامبو والمواد الكيمائية التي يحتويها.

*ليس وقت الجرأة الآن فمثلاً لا تحاولي قص تسريحة الغرة فقد تفسيدين إطلالتك.

*صبغ الشعر قبل الزفاف قد يؤذي شعرك ويعرضه للتلف، لذا أعطي شعرك فرصة للراحة والإبتعاد عن كل هذه المواد الكيمائية.

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