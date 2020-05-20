تعرف علي أبرز فوائد شرب الماء للشعر

لشرب الماء منافع وفوائد مختلفة للصحة، كما يساعد في الوقت عينه على خسارة الوزن بسهولة أكبر والحفاظ في الوقت عينه على رطوبة الجسم والبشرة. وفي موضوعنا اليوم عن إخترنا التوقف عند أبرز فوائد شرب الماء للشعر، ودوره الفعّال في الحفاظ على جاذبيتة وتعزيز نموّه بشكل ملحوظ.

1- يلعب شرب الماء دوراً أساسياً في تغذية الشعر وتقوية بصيلاته وجذوره إذ يوفّر له الفيتامينات اللازمة لذلك. ونشير هنا إلى أهميّة تناول كمية تتراوح ما بين 8 و12 كوباً من الماء يومياً بغية الحصول على النتائج والمنافع المرجوّة للشعر والجسم عموماً.

2- يساهم شرب كمية كافية من الماء في الحدّ من أغلب مشاكل الشعر على غرار تساقطه، ظهور القشرة والإلتهاب الجلدي الدهني الذي يطال فروة الرأس.

3- يمنع الإكثار من شرب الماء جفاف الشعر ما يساعد في الحفاظ على رطوبته، حيويّته ولمعانه ويعزّز جاذبيّته بشكل ملحوظ.

4- يوفّر شرب كميّة كافية من الماء يومياً الطاقة الضرورية لمختلف خلايا الجسم ومن بينها الخلايا المرتبطة بنموّ الشعر، ما يحفّز نموّه بسرعة وسهولة أكبر. كما يطرد الماء السموم المكدسة في الجسم، والتي تعيق بدورها عمل خلاياه وبالتالي نموّ الشعر بشكل صحّي.

Advertisements

5- يقوّي شرب الماء الشعر من جذوره وحتّى أطرافه ما يمنع تقصّفه وتكسّره بسهولة، ويساهم في الحفاظ على مظهره الحيويّ والجذّاب.

قد يهمك ايضاً:

حضري غسول الشعر في منزلك لشعر صحي وناعم قبل الزفاف

تعرفي علي الخلطات الطبيعية لبشرة الوجه المتشققة