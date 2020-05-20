10 حيل للحفاظ على ملابسك جديدة

إن كيفية إعادة القبعة المجعدة كما كانت جديدة، والتخلص من الحبوب دون مساعدة من معدات خاصة ، ومنع الأزرار من السقوط من ملابسك كلها أشياء يمكنك تحقيقها بسهولة.

إن الاختراقات الفعالة في الحياة مثل هذه ستوفر لك الوقت والمال والأعصاب.

نحن نوفر لك طرقًا بسيطة وفعالة لإبقاء ملابسك تبدو وكأنها تم شراؤها أمس. وهنا ، يمكنك العثور على 10 اختراق قد يساعدك.

1. ضعي مكعبات الثلج في المجفف لإزالة كرمشة الملابس:

10 المأجورون للحفاظ على ملابسك تبدو جديدة

ضع بضع مكعبات ثلج في المجفف وضعه في وضع متوسط ​​لمدة 15 دقيقة تقريبًا. سوف تذوب مكعبات الثلج وتتحول إلى بخار مما يساعد على إزالة التجاعيد من ملابسك. بدلًا من ذلك ، يمكنك وضع جورب رطب في المجفف مع الملابس المجعدة.

2. تخلصي من الوبر على ملابسك بشفرة الحلاقة:

10 المأجورون للحفاظ على ملابسك تبدو جديدة

أمسك بأحد شفراتك من الحمام مع شريط لاصق. تأكد من القيام بذلك ببطء حتى لا تقطع ثقبًا في ملابسك عن طريق الخطأ.

1. اغسل الملابس.

2. حلق الأجزاء التي تحتوي على حبوب.

3. استخدم أسطوانة النسالة أو الشريط لالتقاط الحبيبات.

3. استخدمي البخار لإعادة الشكل إلى قبعتك دون استخدام أي معدات أخرى:

10 المأجورون للحفاظ على ملابسك تبدو جديدة

خذ مقلاة صغيرة واغلي الماء فيها. اجعل النار صغيرة وضع غطاء أو قبعة فوق المقلاة. و البخار وتصويب تدريجيا الطويات ويعود الشكل إلى قبعة.

4. استعادة ألوان الملابس الباهتة بالملح:

10 المأجورون للحفاظ على ملابسك تبدو جديدة

أضف 1/2 كوب (150 جم) من الملح إلى دورة الغسيل. بمجرد وضع الملابس والمنظفات في الغسالة ، اسكب حوالي 1/2 كوب (150 جم) من الملح في الأسطوانة. بالإضافة إلى استعادة الألوان ، يمكن أن يساعد أيضًا في منع الملابس الجديدة من التلاشي في المقام الأول.

يمكنك إضافة الملح إلى كل حمولة غسيل إذا أردت.

يعمل ملح الطعام العادي أو ملح التخليل الناعم جيدًا لهذا الغرض ، ولكن تجنب ملح البحر الخشن الأرضي لأنه قد لا يذوب تمامًا في الغسالة.

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الملح هو أيضًا مزيل فعال للبقع ، خاصة مع بقع الدم والعفن والبقع.

5. استخدامي عوامل التبييض للملابس البيضاء لاستعادة البياض الأصلي:

10 المأجورون للحفاظ على ملابسك تبدو جديدة

غالبًا ما يستخدم المبيض المنزلي (هيبوكلوريت الصوديوم) كمعزز للغسيل أو مبيض. ومع ذلك ، يمكن أن يجعل مكياجها الكيميائي الملابس البيضاء تتحول إلى اللون الأصفر. تبييض هو خدعة قديمة للحصول على اللون الأصفر المصفر أو الرمادي لتبدو أكثر إشراقًا. يضيف Bluing أثرًا طفيفًا جدًا للصبغة الزرقاء على القماش ، مما يجعلها تبدو بيضاء أكثر.

6. زرري ملابسك قبل غسلها:

10 المأجورون للحفاظ على ملابسك تبدو جديدة

تأخذ لحظات قليلة اضافية قبل رمي كل شيء في عرقلة أو الغسالة إلى الرمز البريدي وزر ملابسك. هذا يمنع الإغلاق من اللصق على الملابس الأخرى ويمنع الأزرار من السحب أو الفك. إذا لم تفعل ذلك ، فإنك تخاطر بقبض أو سحب أو تمزق النسيج ، وإتلاف آلية القفل ، وسحب الأزرار أثناء الغسيل.

7. استخدم خيط تنظيف الأسنان لجعل الأزرار تستمر لفترة أطول:

10 المأجورون للحفاظ على ملابسك تبدو جديدة

إذا كنت تريد منع الأزرار من السقوط ، فما عليك سوى غرزها بخيط الأسنان . إنها خدعة جيدة ، خاصة للأزرار التي ترتدي ملابس ثقيلة.

8. إزالة الرائحة من الأحذية مع صودا الخبز:

10 المأجورون للحفاظ على ملابسك تبدو جديدة

قم بقياس ملعقة كبيرة على الأقل من صودا الخبز في كل حذاء. تحتاج إلى استخدام كمية كافية من صودا الخبز لتغطية نعل الحذاء بالكامل. إذا كان لديك أحذية كبيرة ، فقد تحتاج إلى استخدام أكثر من ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

9. استعملي مكواة الشعر لطي لياقات القميص:

10 المأجورون للحفاظ على ملابسك تبدو جديدة

إذا لم تكن طوقك مثاليًا حتى بعد الكيّ ، فسيقوم فرد الشعر بإصلاحه. إنها أيضًا اختراق جيد للحياة عندما تكون في عجلة من أمرك ولا يكون لديك الوقت لإخراج طاولة الكي. احذر من حرق القماش.

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10. قم بفك القطن مع شامبو الأطفال:

10 المأجورون للحفاظ على ملابسك تبدو جديدة

ربما يكون القطن هو أسهل خطأ يمكن إصلاحه بسبب خصائصه التي يسهل التلاعب بها. كل ما تحتاجه هو شامبو الأطفال .

ضع ملابسك داخل الحوض أو الوعاء واملأها بالماء الفاتر.

أضف ملعقتين كبيرتين من الشامبو أو البلسم.

دعها تنقع لمدة 30 دقيقة.

ضع الملابس على منشفة ولفها حتى تصبح رطبة. بعد ذلك ، قم بفك الثوب بعناية وضعه في مكان جاف حتى يجف.

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