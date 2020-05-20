تألقي بإطلالة استثنائية بأجمل الخواتم الماسية من وحي النجمات

ظهرت النجمات العربيات بأجمل مجوهرات ماسية الفخمة وتألقن بأفضل الاطلالات في مناسبات مختلفة، وفي هذا المقال نمنحك فرصة للحصول على إطلالة استثنائية تأسر القلوب في المناسبات وتألقي بأجمل موديلات خواتم ماسية فخمة من وحي النجمات.



خواتم أحلام

ظهرت النجمة أحلام بأجمل موديلات خواتم فخمة ومرصعة بالألماس، وتنسق أحلام خواتمها مع مجوهرات فخمة تكمل أناقتها، حيث تفضل أحلام الخواتم المرصعة بفص ألماس كبير سواء بتصميم مستدير أو مربع، ويحيطه فصوص الألماس الصغيرة.

كما لفتت الأنظار بخواتم كارتييه الفخمة بالحجم الكبير والمرصعة بالألماس والزمرد الأخضر، والتي اختارتها مع فستان أخضر برّاق، وفي إطلالة مميزة، طبقت أحلام صيحة الخواتم المتكدسة، حيث اعتمدت أكثر من خاتم في الإصبع الواحد وتميزت الخواتم بالفخامة.

خواتم بلقيس فتحي

أيضًا تحرص بلقيس فتحي على اعتماد خواتم فخمة مع فساتين السهرة، سواء خواتم ضمن اطقم مجوهرات ماسية أو خواتم بتصاميم فريدة متناغمة مع بقية المجوهرات، وأحببنا الخاتم الذي يجمع بين الذهب الأبيض والوردي والمرصع بالألماس بتصميم الحيّة الملتفة حول الإصبع، وهو ضمن طقم مجوهرات فخم مكون من القلادة والأقراط والخاتم.

كما اعتمدت بلقيس خاتم ألماس بتصميم دائري مع محبس ماسي فخم، وفي إطلالة أخرى، اكتفت بخاتم واحد مرصع بفص ألماس كبير مع أقراط بتصميم الإجاصة، وأعجبنا طقم المجوهرات الفخم بالزمرد الأخضر والألماس، والمكون من الأقراط الطويلة والخاتم الكبير

مجوهرات نجوى كرم

تهتم نجوى كرم باعتماد المجوهرات الفخمة والمتناغمة مع أزياءها، وفي إطلالة تجمع بين الأبيض والأسود، اختارت نجوى خاتم ماسي مرصع بحجر الروبي الأحمر مع أقراط حلقات كبيرة بالألماس والروبي.

وجذبت نجوى الإنتباه بطقم المجوهرات الماسي الذي يتألف من الأقراط الطويلة والسوار العريض والخاتم الذهب الأبيض المرصع بالألماس، كما ارتدت نجوى كرم خواتم ماسية مرصعةب الزمرد الأخضر في أكثر من إطلالة أخاذة، حيث أنه من أجمل الأحجار الكريمة المفضلة لكثير من النساء

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

Advertisements

جمال الطبيعة يتجسد في مجوهرات "بوشرون" الرائعة

مجموعة جديدة من الخواتم الراقية بأشكال الحيوانات من "بوشرون"