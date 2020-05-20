الـ"تيشرت" الكاجوال برقبة V تتصدر موضة صيف 2020

عاد التيشرت برقبة V ليتصدر صيحات الموضة صيف 2020، بعد أن ظهر منذ عدة سنوات ولاقى رواجًا كبيرًا
بين الفتيات، نظرًا لأنه سهل الإرتداء وفي نفس الوقت يعطي إطلالة عصرية، ومريحة.
يعد التيشرت برقبة V من الطقع الخالدة التي لا تبطل موضتها أبدًا، ومناسب جدًا للمرأة العملية الباحثة عن الراحة والأناقة، بالإضافة إلى أن كل دور الأزياء تقدمها.
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