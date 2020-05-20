دراسة: نزلة البرد تكوّن مناعة لدى الشخص ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

وجد باحثون أدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بنزلات برد في السابق وتغلبوا عليها، قد تتشكل لديهم مناعة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كما أوضحت صحيفة "Daily mail" البريطانية.

وحلّل باحثون من معهد "لاجوم" للمناعة بكاليفورنيا، 20 عينة دم لأشخاص أصيبوا في السابق بنزلات برد، ولديهم أعراض لفيروس كورونا، واكتشفوا أنهم أكثر قدرة على مقاومة الفيروس المستجد.

وأوضح العلماء، أن فيروس كورونا المستجد، لن يكون غريبًا على الجهاز المناعي للأشخاص الذين قاوموا نزلة البرد، وبالتالي سيكونون قادرين على محاربة الوباء الجديد بسرعة.

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العينات جميعها احتوت على خلايا "T" وهي خلايا دم بيضاء تكافح الأمراض، واستطاعت التعرف على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة ما زالت في طريقها للإثبات، ولكنها قد تفسر سبب شفاء البعض من الفيروس وقدرتهم على المقاومة، في حين يؤدي لوفاة آخرون.

كما مزج العلماء بمزج عينات دم مجمد في السابق، مع فيروس كورونا المستجد، واكتشفوا أن نسبة 70% من العينات تمكنت من قتل خلايا الفيروس الجديد، بعدما تعرفت عليها.

وأكد الدكتور شين كروتي، أحد مؤلفي الدراسة، "نتيجة الدراسة إلى الآن، تؤكد أن المتعافين من فيروس كورونا تتكون لديهم مناعة ضد الإصابة مجددًا في المستقبل".