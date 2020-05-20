تطوير تقنية سريعة لاكتشاف "كورونا" بالليزر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أعلن مختبر بالإمارات عن تطوير أداة جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة في خلال ثوان ما يسمح بتوسيع دائرة الفحوصات على نحو غير مسبوق.

وستمكن هذه التقنية المختصين من إجراء الفحوصات على نطاق واسع بما يعزز القدرة على تتبع الحالات وكبح تفشي المرض بين القوى العاملة.

والتقنية الجديدة تعتمد على أشعة الليزر للتعرف على الفيروس خلال ثوان، إلى جانب كونها سهلة الاستخدام وغير جراحية ومنخفضة الكلفة.

والجهاز مناسب للاستخدام في المستشفيات والأماكن العامة مثل دور السينما ومراكز التسوق.

وعبر عبدالرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات عن تفاؤله بهذا الاكتشاف وقال : "نتابع باهتمام كافة الابتكارات والتطورات المتعلقة بالتصدي والاكتشاف المبكر والسريع لفيروس كورونا، نحن منفتحون على جميع الجهود التي من الممكن الاستفادة منها لمنع انتشار الفيروس ويتابع مسؤولو الصحة بشكل متواصل تقدم تجارب اختبار المعدات ونحن متفائلون بعد اختبار فعالية الجهاز الجديد فهذا ابتكار تكنولوجي فعال يمكنه توفير حماية أفضل لمجتمعنا".

وأضاف في تصريح نقلته وكالة أنباء الإمارات: نأمل بأن يساهم هذا التطور في تعزيز الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار.

من جانبه، قال الدكتور بروماد كومار، قائد فريق الباحثين في المختبر الذي يدرس ويحلل خلال الأشهر القليلة الماضية التغيرات في بنية خلايا دم المصابين بالفيروس: "الأداة الجديدة تستخدم المجهر الإلكتروني، وستسمح بإجراء الفحوصات على نطاق جماعي وتتيح صدور النتائج خلال ثوان".

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