هذه المادة سلاحك لمحاربة التجاعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "إن ستايل" أن مادة أرجيريلين (Argireline) تعد سلاحا فعالا لمحاربة التجاعيد واستعادة شباب البشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن مادة أرجيريلين تعمل على تنشيط انتاج الكولاجين والإيلاستين المسؤولين عن مرونة البشرة وملمسها الناعم ومظهرها المشدود المفعم بالشباب والحيوية.

وأضافت "إن ستايل" أن مادة أرجيريلين تقضي أيضا على التجاعيد الناجمة عن تعبيرات الوجه، مشيرة إلى أنها تمتاز بتأثير سريع؛ حيث إنها تساعد على تقليل التجاعيد بنسبة تصل إلى 30% في غضون 28 يوما، وذلك وفقا لدراسة أسبانية.

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