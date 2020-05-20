الامارات | قاض يصدر حكم بالإعدام عبر منصة "زوم" في سنغافورة

شكرا لقرائتكم خبر عن قاض يصدر حكم بالإعدام عبر منصة "زوم" في سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر قاض في سنغافورة حكما بالإعدام على رجل عبر منصة زوم للاتصال عن طريق الفيديو عقابا له على دوره في صفقة مخدرات، وذلك في واحدة من بين قضيتين اثنتين فقط صدرت فيهما أحكام الإعدام عن بعد.

واستمع رجل ماليزي يُدعى بونيتان جيناسان ويبلغ من العمر 37 عاما إلى الحكم الصادر يوم الجمعة بإعدامه شنقا لتدبيره صفقة للهيروين عام 2011 حسبما أظهرت وثائق المحكمة فيما تفرض سنغافورة حالة العزل العام لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم المحكمة العليا في سنغافورة "من أجل سلامة كل المشاركين في المداولات، انعقدت الجلسة عبر الفيديو". وأشار إلى القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس. وأضاف أن هذه هي أول قضية جنائية يصدر فيها حكم بالإعدام عن بعد في سنغافورة.

ووجهت جماعات حقوقية انتقادات لاستخدام اتصالات الفيديو لإصدار أحكام الإعدام بما في ذلك قضية في نيجيريا هذا الشهر قالت جماعة (فير ترايلز) لمراقبة العدالة الجنائية إنها كانت أول قضية يصدر فيها حكم الإعدام عن بعد.

وقال بيتر فرناندو محامي جيناسان إنه لا يعترض على صدور الحكم على موكله عبر منصة "زوم". وأضاف أن صوت القاضي كان واضحا لكن موكله يفكر في الاستئناف ضد الحكم.

وتأجلت جلسات قضائية كثيرة في سنغافورة أثناء فترة العزل العام التي بدأت في أوائل أبريل الماضي ومن المقرر أن تستمر حتى أول يونيو حزيران لكن القضايا التي اعتُبرت ضرورية عُقدت جلساتها عن بعد.

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