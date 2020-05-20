أفكار إطلالات مميَّزة لعيد الفطر 2020 مستوحاة من أزياء الملكة ليتيزيا

تملك الملكات والأميرات وسيدات العائلات الملكية قاسماً مشتركاً: الإطلالات الأنيقة والذوق الرفيع، فنراهن يخطفن الأنظار خلال المناسبات النهارية بملابسهنّ الكاجول أو في المساء في الحفلات بأزياء راقية وساحرة.ومن بين الملكات، تنجح الملكة ليتيزيا في كل مرّة بأن تسحرنا بإطلالاتها الساحرة ما جعلها أيقونة للموضة للنساء حول العالم، ويمكن أن تستوحي منها أجمل الأزياء لعيد الفطر أو حتى لمناسبات الصيف

تتميّز ملكة إسبانيا بإطلالاتها الراقية وبأسلوبها البسيط، ولكنها في الوقت نفسه تنجح في تنسيقها بشكل عصري وشبابي سواء البدلات الرسمية، أو الفساتين الميدي الأنثوية بطبعات الورود وغيرها من التصاميم الأنيقة. كما تختار الملكة ليتيزيا أزياءها من ماركات عالمية فاخرة مثل كارولينا هيريرا Carolina Herrera وهيوغو بوس Hugo Boss، لكنها تلجأ أيضاً إلى دور أزياء أقل كلفة مثل ZARA.

تشتهر ليتيزيا بفساتينها المزيّنة بالنقشات، مثل الفستان بقصة القميص الطويل من تصميم هيوغو بوس، أو الأحمر من ماركة Maje، كذلك تألقت بفستان ميدي بنقشة البولكا دوت من دار كارولينا هيريرا. كما تتألق بصيحة الفستان الدينيم الشبابي، وتختار أزياء بألوان مفعمة بالحياة.

وإلى جانب الفساتين تختار الملكة ليتيزيا تصاميم التنورة الميدي، إضافة إلى صيحة البدلة التي تألقت بها في مناسبات عدة وبألوان متعددة مثل الزهري والأبيض والأسود وغيرها. وللمسة عصرية نسّقت ليتيزيا البلايزر من دون أكمام مع سروال أسود ضيق.

وبالإنتقال إلى فساتين السهرة تتألق الملكة ليتيزيا بأرقى التصاميم، ومن بينها فستان أزرق طويل خطفت به الأنظار مع الشق الذي منح الإطلالة بعضا من الجرأة

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