تفتيح الشعر الأسود طبيعيا للعروس

هناك العديد من الخيارات الطبيعية التي يمكن اللجوء لها لتفتيح الشعر الأسود خاصة للعروس التي ترغب بتفتيح شعرها بشكل طبيعي. نقدّم لك عروستنا 3 طرق طبيعة لتفتيح شعرك الأسود في المنزل:



البابونج

طريقة التحضير مشابهة لتحضير البابونج كمشروب، لكن يجب مضاعفة كمية البابونج لاننا نريد سائلا مركزاً. بعد أن يبرد السائل قومي بوضعه على شعرك كاملاً أو على خصلات محددة أن كنت تنشدين الهايلايت. الاستعانة بالشمس سيسرع العملية ويجعلها اكثر فعالية، لذلك إسترخي تحت اشعة الشمس لثلاثين دقيقة ثم قومي بإزلتها.

الحنة

الحنة عادة تقوم بجعل الشعر أدكن، لكنها تنفع لصاحبات الشعر الداكن جداً او لصاحبات الشعر الاسود. الحنة ستترك خصلات حمراء جميلة. ما تحتاجين اليه هو ٣ ملاعق من الحنة ونصف كوب من الماء المغلي. اتركي المزيج لـ ١٢ ساعة ثم قومي بوضعه على شعرك أو على خصلات محددة، اتركيه لمدة ساعتين او ٣ ثم قومي بغسله.

Advertisements



العسل وزيت الزيتون

العسل وزيت الزيتون له فائدة مضاعفة، فهو يقوم بتفتيح الشعر ويتركه ناعماً ومشرقاً في الوقت عينه. ما تحتاجين اليه هو ربع كوب من العسل الدافئ وربع كوب من زيت الزيتون. قومي بخلطها جيدا ووضعها على شعرك كاملاً أو على خصلات محددة. المدة يجب الا تتجاوز الـ ٣٠ دقيقة لكن ان كان شعرك داكناً يمكن تركها لمدة ٩٠ دقيقة. قبل ازالتها بخمس دقائق قومي بتدليك شعرك وفروة رأسك .

قد يهمك أيضا:

أفضل خلطات تكثيف الشعر للعروس

فوائد زيت السمسم للشعر وخلطات لتكثيف الخصلات وتطويلها وتقويتها